＜速報＞松山英樹は痛恨トリで伸ばしきれず 暫定25位でホールアウト
＜ベイカレントクラシック Presented by LEXUS 3日目◇11日◇横浜CC（日本）◇7315ヤード・パー71＞米国男子ツアー日本大会の第3ラウンドが進行している。松山英樹は5バーディ・1トリプルボギーの「69」で回り、トータル4アンダー・25位タイでホールアウトしている。
【LIVE】雨の中でも大ギャラリーがつきました
前半で3バーディを奪って波に乗ると、後半13番パー4で4つめのバーディを奪取した。ところが、続く14番パー4でティショットを右に大きく曲げてロストボールとなり、このホールは痛恨のトリプルボギー。15番でバウンスバックしたものの、大きく順位を上げることはできなかった。米澤蓮は「65」を叩き出し、日本勢トップとなるトータル7アンダー・11位タイ。金谷拓実と比嘉一貴はトータル5アンダー・17位タイにつけている。中島啓太はトータル1オーバー・44位タイでホールアウト。石川遼はトータル9オーバー・72位タイで後半をプレーしている。トータル11アンダー・首位にはザンダー・シャウフェレ、マックス・グレイザーマン、アレックス・スモーリー（いずれも米国）が並んでいる。今大会の賞金総額は800万ドル（約12億2029万円）。優勝者には144万ドル（約2億1965万円）が贈られる。
