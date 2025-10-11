モデルで実業家のMALIA.（42）が10日に配信されたABEMA「ダマってられない女たち season2」（金曜後10・00）にVTR出演。離婚直後、経済的に困窮した時代を振り返った。

今回は4度の離婚を経験し、現在は4児のシングルマザーとしてUAEのドバイで暮らす私生活に密着。19歳で出産した長男はJリーガーとなり、自身は40歳の若さで“おばあちゃん”になった。

26歳の時、山本“KID”徳郁さん（享年41）と離婚。女手一つで3人の子供を育てるためにアパレル会社を起業した。

しかし当初は「本当にお金がなかった」といい「勢いよく離婚して3人連れて飛び出して。でも1〜2年後に何とかならないかもしれない、ヤバイって（思った）。銀行口座に600〜700円とか」とギリギリの生活。「何かを売らないと生活できなかった。元カレがくれたジュエリー、時計、バーキンとか散々売りました」と明るく笑った。

徐々にリアルな母親目線の商品やサービスが人気を博し、現在では7つの会社を抱える「ANELa GROUP」の会長になるなど成功。ビューティー、アパレルなど幅広い分野で展開しており年商は「年数ぐらいのねぇ…」と10数億円にのぼると示唆した。