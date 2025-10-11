歌手の和田アキ子（75）が11日、ニッポン放送「ゴッドアフタヌーン アッコのいいかげんに1000回」（土曜前11・00）に生出演。「そんなん言うたらあかん」と思いつつもつい口に出してしまった言葉を明かした。

今週のメッセージテーマ「有言実行できません」について和田が10月1日からウォーキングをやると決めていたのに実行できなかったことにかけていることを紹介されると、和田は「そうなんです。ほんで今日も、ここへ来る時に皇居の周り走ってる人いっぱいおって、“アホちゃうか”と思って。雨どしゃぶりやったのに」とぶっちゃけ。

「ほんで“あ、あかん、そんなん言うたらあかんわ”って。“私、10月からウォーキングするってできてへんやから、これ絶対言われるよな、こんなん言うたら”って言うたのに、言ってしまってすみません」と平謝り。

アシスタントの垣花正アナウンサーは「心の声がだだ漏れですね」とツッコミ。和田は「雨の中、走られて、どうぞご自愛くださいませ。失礼いたしました」と謝罪しつつ「今、何でも言われるからな…」とボヤいた。

垣花アナは「確かに雨の中で走られる方を見て、“え、どうしたの？”と思う気持ちも分かるんですよ」とフォロー。和田も「そうなんですよ。ものすごいどしゃぶりだったんですよ。ずぶ濡れになってんですよ」と主張するも、垣花アナは「けど、ウォーキングしない人には言われたくないですよね」とピシャリ。

和田は「そうなんです。ほんとそうです。申し訳ございません」と反省しきりだった。