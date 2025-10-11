◇MLB マリナーズ3×−2タイガース(日本時間11日、T-モバイル・パーク)

マリナーズが延長15回のゲームを制し劇的なサヨナラでア・リーグ優勝決定シリーズ（ALCS）に進出しました。

マリナーズは2回、1アウトから6番のジョシュア・ネーラー選手がツーベースで出塁すると盗塁で3塁へ。ここで7番のミッチ・ガーバー選手が犠牲フライを放ち先制します。

しかし3回以降タイガースの先発、タリク・スクバル投手に7者連続の三振を奪われるなどヒットを放てず追加点が奪えません。

すると6回、ここまでタイガース打線を無得点に抑えていた先発のジョージ・カービー投手が先頭にツーベースを打たれます。ここでマリナーズはマウンドをゲーブ・スパイアー投手にスイッチ、しかし直後にケリー・カーペンター選手に2ランホームランを浴び逆転を許しました。

それでも7回、2アウトランナー1塁からヒットで1塁2塁とすると、代打で登場のレオナルド・リバス選手がタイムリーを放ち同点に追いつきます。

試合は延長に入り10回のウラ、マリナーズは先頭のビクトル・ロブレス選手がツーベースヒットでノーアウト2塁のチャンス。しかし後続がセカンドフライと三振、シーズン60本塁打のカル・ローリー選手は敬遠で勝負を避けられるとフリオ・ロドリゲス選手はショートゴロに倒れました。

11回は1アウトランナー1塁2塁のピンチとなりますが、5番手のローガン・ギルバート投手が後続をレフトフライと三振で踏ん張り得点を与えず、12回はピンチで6番手のエドゥアルド・バザルド投手にスイッチすると1アウト2塁3塁とされましたが、サードゴロで本塁突入したランナーをホームでタッチアウト。後続も抑えピンチを脱しました。

マリナーズはそのウラ、フォアボールとデッドボールでノーアウト1塁2塁を作りましたがダブルプレーなどで得点が奪えず、13回も2つのフォアボールでノーアウト1塁2塁を作りましたが三振とダブルプレーとなりました。

14回は1アウト2塁のピンチをしのぐなど勝負は決まらず15回まで突入します。オモテの守りを3人で終わらせるとそのウラ、ヒットとデッドボールで延長戦4度目の1塁2塁のチャンス。1アウト後敬遠で満塁とすると4番のホルヘ・ポランコがライトへサヨナラのタイムリーを放ち約5時間の試合に終止符を打ちました。

マイナーズはこれでイチローさんが在籍していた2001年以来、24年ぶりのア・リーグ優勝決定シリーズに進出。この結果ア・リーグ優勝決定シリーズはヤンキースをやぶったブルージェイズとマリナーズの対戦となります。