◇ア・リーグ 地区シリーズ第5戦 マリナーズ―タイガース（2025年10月10日 シアトル）

マリナーズは10日（日本時間11日）、2勝2敗で迎えた本拠でのタイガースとの地区シリーズ第5戦で延長15回にサヨナラ勝利。イチロー、佐々木主浩らを擁した2001年以来24年ぶりのリーグ優勝決定シリーズ進出を決めた。12日（同13日）に開幕する同シリーズではブルージェイズと対戦する。

マリナーズ打線は2回に6番ネーラーが二塁打で出塁し、さらに三盗にも成功。1死三塁から7番ガーバーが犠飛を打ち上げてエース左腕スクバルから先制点を奪った。

しかし、スクバルの前に以降は沈黙。ポストシーズン新記録の7者連続三振を奪われ、6回まで13三振を奪われ、投手陣も6回に2番手スパイアーが逆転2ランを許した。

打線はスクバルが降板した7回に奮起。2番手フィネガンを攻め立て2死一、二塁とすると、7番リバスが3番手ホルトンから同点適時打を放ち、試合を振り出しに戻した。

試合は互いに譲らず延長15回に突入。勝てば次のシリーズ進出が決まるポストシーズンの試合としては、2018年のロッキーズ―カブスのワイルドカードゲームの延長13回を超え、PS最長記録となった。

延長15回に1死満塁で4番ポランコに第7打席が回ると、右前へのこの試合初安打が劇的なサヨナラ打となった。劇打を放ったポランコを中心にマリナーズナインの歓喜の輪ができ、4万7025人の大観衆も劇的勝利に酔いしれていた。

試合後、取材に応じたローリーは「今はたくさんの感情がある。選手たちのために、街のために、ただ言葉を失っている」と感慨深げに話した。