セルフケアが最高のセラピー！ 季節の波を乗りこなす生き方【その、しんどさは「季節ブルー」】

季節ブルーにはセルフケアが効果的

「最近気分が晴れない」「季節の変わり目に不調を感じる……」。

こうした「季節ブルー」は誰にでも起こりうる自然な反応です。そして、これには自分自身の力によるケアが可能です。

大切なのは「病気だから治さなければ」と力むのではなく、「バランスを崩している自分を優しくいたわろう」というセルフケアの視点です。

セルフケアとは「自分自身をケアする」、つまり「自分を大切にすること」。

ケアという言葉には「治す」よりも、「世話をする」「配慮する」といったニュアンスがあります。病気と診断されるほどではないけれど、何となく不調を感じるときに、心と体のサイン（声）に耳を傾け、しっかり手当てをすること。それがセルフケアの本質です。

たとえば、いつもより少し早く寝る、温かいお風呂に浸かる、好きな音楽をゆっくり聴く、自然の中を散歩する、栄養バランスの良い食事を心がける、といったことも立派なセルフケアです。

また、自分の感情に正直になり、良い・悪いを判断せずに受け入れるという選択が重要です。季節ブルーを感じたとき、焦ったり自分を責めたりする必要はありません。

「今の自分は少し疲れ気味なのだな」

「季節の変化に体が順応しようとがんばっているのだな」

と、ありのままの自分を受け入れることから始めましょう。

そして、自分自身が自分の一番の理解者であり、最高のセラピストであるという意識で、優しくていねいに自分をケアしていく。

この「自分を大切にする」感覚こそが、健やかな心と体を育む土台となるのです。季節の波を乗りこなし、健やかな日々を送るための第一歩は、自分を大切に思う心から始まります。

本章ではそのための具体的な方法を見ていきましょう。

これから紹介するケアの多くは、通年で活用できるメンタルケアの知恵でもあります。日常生活での少しの意識改革が、心と体を軽やかにすることを実感いただけるでしょう。これらの方法が、皆さんの「自己治癒力」という内なる力を呼び覚ますきっかけになれば幸いです。

【出典】『その、しんどさは「季節ブルー」』著：長沼睦雄