◆米大リーグ 地区シリーズ第５戦 マリナーズ３×―２タイガース＝延長１５回＝（１０日、米ワシントン州シアトル＝Ｔモバイルパーク）

２勝２敗で最終戦にもつれ込んだマリナーズとタイガースの地区シリーズで、マリナーズが延長戦の死闘を制して、リーグ優勝決定シリーズ進出を決めた。リーグ優勝決定シリーズで東地区王者のブルージェイズと対戦する。

延長１４回以上に突入するのはポストシーズンの決着戦でＭＬＢ史上初だった。

延長１５回、先頭のクロフォードが右前打で出塁し、アロザレーナが死球で無死一、二塁。サヨナラ打が期待されたローリーは中直に倒れたが、その間にクロフォードが三進で送球エラーもあり二、三塁となった。ロドリゲスが敬遠され、１死満塁でポランコの打席。右前に痛烈にはじき返すサヨナラ打で、４時間５８分の死闘に終止符を打った。

タイガース先発は昨季サイ・ヤング賞のエース左腕スクバル。２回１死で６番ネーラーがカウント１−２から外角へのシンカーを打って左翼線を破る二塁打を放った。ネーラーは続くガーバーの打席でスルスルとリードを広げて三盗に成功。１０７キロの巨漢が、完全ノーマークの裏をかいて三塁を陥れた。１死三塁となり、ガーバーはきっちりと大きな犠飛。悠々タッチアップし、難敵から念願の先取点を手にした。

６回に先発カービーの後を受けたスパイアーがカーペンターに逆転２ランを被弾したが、スクバル降板後の７回に２死一、二塁で代打リバスが適時打を放って同点に追いついた。延長戦に突入し、劇的なサヨナラ勝利で０１年以来となる地区シリーズ突破を決めた。

第２シードのマリナーズは地区シリーズがポストシーズン初戦。第３戦でローリーの本塁打が飛び出して勝利し、２勝１敗で王手をかけたが、第４戦では追い込まれたタ軍の打線が爆発。２勝２敗と逆王手をかけられ、本拠シアトルに戻っての第５戦決着戦となった。