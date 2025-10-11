

中国王朝に長く存在した、後宮。歴代の王朝を“裏”から支えたとされ、密室である内部には后妃および彼女らに使える宮女や宦官がひしめき、100人を超える皇帝がそこで誕生した。後宮には、どの時代も色恋や陰謀が渦巻いており、この舞台をきっかけに大きな歴史が動くこともあった。

そんな後宮に焦点をあてた、明治大学法学部教授の加藤徹氏による新書『後宮 宋から清末まで』より、明王朝の時代に起こった凄惨な事件の実態をお伝えする。

中国皇帝に献上された「朝鮮貢女」の歴史

中国の後宮史上、最も陰惨な事件の一つである「魚呂（ぎょりょ）の乱」は、明王朝の第3代皇帝・永楽帝の時代に起きた。このスキャンダラスな事件は「呂魚の乱」「呂魚の案」などとも言う。

朝鮮半島の歴代の王朝は、新羅（しらぎ）から朝鮮王朝まで、宗主国である中国の皇帝に美女を献上し、忠誠心を示した。朝貢品として女性を献上すること、および献上された女性のことを「貢女」と呼ぶ。

話は元の時代にさかのぼる。元の属国となった高麗国は、「高麗貢女」と呼ばれた貢ぎ物の美女と、宦官用の青年を北京のモンゴル皇帝へ献上した。元が滅んで明王朝になると、王朝交代の激震は朝鮮半島にも及び、高麗国が滅亡して1392年、朝鮮王朝が成立した（朝鮮という国名の使用は翌年から）。今度は「朝鮮貢女」が献上され続けた。

嫉妬からうその告発、数百人が処刑される

永楽6年（1408年）に明の永楽帝に朝鮮から献上された権賢妃（けんけんひ。1391年〜1410年）は、朝鮮国の名門の娘で、たいへんな美女であった。『明史』后妃伝には「善く玉簫（ぎょくしょう）を吹き、帝、之（これ）を愛憐（あいれん）す」とある。笛を吹くのが上手で永楽帝の寵愛を受けた、という意味だが、「笛を吹く」は性的な技巧を暗示すると深読みする者もいる。彼女は翌年「賢妃」に封ぜられた。

元も明も、歴代皇帝は朝鮮の美女を好んだ。呂婕簱（りょしょうよ。1393年〜1413年）も朝鮮出身で、権賢妃と同じ永楽6年に永楽帝に献上された。彼女は同じ朝鮮出身の権賢妃が永楽帝の寵愛を受けていたことに嫉妬し、後宮でも権賢妃に対して露骨に無礼な態度をとった。

永楽帝の後宮にはもう一人、呂姓の側室がいた。

「私は中国の呂。あなたは朝鮮の呂。出身国は違っても同姓のよしみで仲良くしましょう」

中国の呂氏は、呂婕簱に近づいた。中国の後宮は魑魅魍魎の伏魔殿だ。朝鮮の呂氏は、中国の呂氏を警戒し、距離を置いた。中国の呂氏は腹のなかで恨んだ。

永楽8年（1410年）、永楽帝はモンゴルに親征を行い、権賢妃も戦場につきしたがったが、戦争に勝って帰還する途中、権賢妃は急に亡くなった。数え20歳の若さだった。

永楽帝は嘆き悲しんだ。中国の呂氏は、永楽帝の耳元でささやいた。

「権賢妃は毒殺されたのです。呂婕簱が、毒を胡桃麺茶（くるみめんちゃ。小麦粉に砕いたクルミを混ぜて炒った、ドロリとした飲み物）に混ぜたそうです」

永楽帝は激怒した。別の説では、呂婕簱の奴婢（ぬひ）と権賢妃の奴婢が喧嘩をして、後者が毒殺説を吹聴したともいう。いずれにせよ、永楽帝は宦官に調査を命じた。宦官は忠実に職務を果たした。呂婕簱と彼女に仕える宮女たちに残酷な拷問を加え、罪を「自供」させたのだ。

永楽11年（1413年）、呂婕簱に仕えていた侍女や宦官、その他の関係者は皆殺しになった。処刑された者は数百人にのぼった。呂婕簱は、真っ赤に焼けた鉄を押し当てられ肉を焼かれる刑罰を受け、苦しみの悲鳴をあげながら1カ月かけて殺された。

これが、第1の事件である。永楽19年（1421年）、第2の事件が起きた。第1の事件の影の張本人である呂氏は、魚氏という側室とともに、美少年の宦官と肉体関係をもっていた。宦官は去勢されているので性行為はできないはず。しかし、詳細は不明だが、宮女が宦官を使って欲求を満たす秘技が、後宮ではいろいろとあったらしい。浮気が露見する寸前、呂氏と魚氏は、永楽帝によって残酷に殺されるよりは、と自殺した。

冤罪を気にもとめず…さらに2000人以上が極刑に

この自殺事件のあと、永楽帝は宦官に命じ、呂氏の周囲を洗わせた。すると、出るわ出るわ、後宮の積年のドロドロとした秘事が次々と明らかになっていく。11年前の「呂婕簱が権賢妃を毒殺した」という告発は根も葉もないうそで、処刑された数百人は冤罪だったこともわかったが、酷薄な永楽帝は、気にもとめなかった。





宦官は今回もきっちり仕事をした。秘伝の拷問術で宮女たちに恥辱と苦痛を与え、次々と「自白」を引き出していったのだ。

「実は、陛下を亡き者にしようと企む者もおりました」

とうとうある宮女は、「自白」をしてしまった。

永楽帝は数え62歳になっていた。そろそろ「終活」を考え始める年齢だ。彼は、皇帝暗殺未遂の大逆事件を名目に、後宮の宮女や宦官を整理することにした。こうして、2180人余りが極刑になった。

人数が多すぎて一度に処刑できない。永楽帝は政務や外征で多忙を極めたが、宮女を処刑するたびに自ら立ち会い、刀をふるって宮女の肉をそいだ。宮女の中には皇帝に向かい、痛罵した者もいた。

「てめえが老いぼれて立たないから、若い宦官とやるしかなかったんだ。どこが悪い」

後宮は巨大な密室である。東廠や錦衣衛（きんいえい）などの秘密警察による言論統制は完璧だった。中国では今も昔もよくあることだが、この血の惨劇も闇から闇へ葬られた。中国の文書記録には1行の記載も残っていない（以上は、明の後宮に長年仕えた朝鮮の女性・金黒が帰国後に伝えた実話である）。

（加藤 徹 ： 明治大学法学部教授）