モヤモヤが止まらない、早く寝たいのに寝付けない……。そんなへとへとのあなたに、夜食の出前店が癒やしのひと皿を届けます。
とある町の片隅で、クマがはじめた夜食の出前店。従業員は、サケ、ゴリラ、ネコ。彼らの仕事は、お疲れの人へ夜食を出前すること。心も体もぐったりでご飯も作る気力が出ない…。そんなストレスフルな感情を、おいしい夜食が救い上げてくれるのです。
※本記事は中山有香里著の書籍『疲れた人に夜食を届ける出前店1』から一部抜粋・編集しました。
■日曜日のホットケーキ
■ホットケーキ
材料（1人分）
ホットケーキミックス……150g
牛乳……60ml
卵……1個
プレーンヨーグルト（無糖）……大さじ2
＜トッピング＞
バター……適量
メープルシロップ……適量
作り方
1. ボウルに牛乳、プレーンヨーグルトを入れて卵を割り入れ、泡立て器でよく混ぜる。
2. 1にホットケーキミックスを加えて、ゴムベラで生地を底からすくうように混ぜる。
3. フッ素樹脂加工のフライパンを中火で熱し、温まったら濡れ布巾に底を当てて冷やす。再びフライパンを弱火にかけ、2の1/3量を入れて焼く。表面が乾いたら裏返す。
4. 残りの生地であと2枚焼く。焼き上がったホットケーキにバターをのせてメープルシロップをかける。
著＝中山有香里／『疲れた人に夜食を届ける出前店1』