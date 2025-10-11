日曜日のホットケーキ


【月曜日のウインナー】へとへとで居残り残業。もしもできたての夜食が届いたら／疲れた人に夜食を届ける出前店（1）

モヤモヤが止まらない、早く寝たいのに寝付けない……。そんなへとへとのあなたに、夜食の出前店が癒やしのひと皿を届けます。

とある町の片隅で、クマがはじめた夜食の出前店。従業員は、サケ、ゴリラ、ネコ。彼らの仕事は、お疲れの人へ夜食を出前すること。心も体もぐったりでご飯も作る気力が出ない…。そんなストレスフルな感情を、おいしい夜食が救い上げてくれるのです。

「こんな夜食が届いたらいいな」という癒しのエピソードとともに、料理初心者でも簡単に作れるレシピをご紹介します。

※本記事は中山有香里著の書籍『疲れた人に夜食を届ける出前店1』から一部抜粋・編集しました。

■日曜日のホットケーキ

モヤモヤがつもっていく…


ホットケーキのレシピ


■ホットケーキ

材料（1人分）

ホットケーキミックス……150g

牛乳……60ml

卵……1個

プレーンヨーグルト（無糖）……大さじ2

＜トッピング＞

バター……適量

メープルシロップ……適量

作り方

1. ボウルに牛乳、プレーンヨーグルトを入れて卵を割り入れ、泡立て器でよく混ぜる。

2. 1にホットケーキミックスを加えて、ゴムベラで生地を底からすくうように混ぜる。

3. フッ素樹脂加工のフライパンを中火で熱し、温まったら濡れ布巾に底を当てて冷やす。再びフライパンを弱火にかけ、2の1/3量を入れて焼く。表面が乾いたら裏返す。

4. 残りの生地であと2枚焼く。焼き上がったホットケーキにバターをのせてメープルシロップをかける。

著＝中山有香里／『疲れた人に夜食を届ける出前店1』