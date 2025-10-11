中国、北極海氷域で初の有人深海潜水調査を完了

有人潜水艇「蛟竜」号を載せた支援母船「深海1号」は7月15日、青島を出航し、中国大洋第92回航海の第1航行段階を実施し、9月8日に青島へ帰港した。極地科学観測砕氷船「雪竜2」号による砕氷支援のもと、今回の航海では北極海域において蛟竜号による10回以上の有人深海潜水調査、ROV（遠隔操作型無人潜水機）調査、CTD観測などの作業を完了したことがこのほど、中国自然資源部への取材で分かった。科技日報が伝えた。

今回の航海は、蛟竜号が国産化改良を経て南中国海での海上試験に続き、正式に極地作業へ投入されたものであり、中国として初の北極海氷域での有人深海潜水、および初の有人・無人潜水艇による極地水中協同作業を実現した。



調査海域で取得した高精細映像資料をAIで識別・解析した結果、北極の一部海域では、底生生物の密度、生物多様性、個体サイズなどが数10〜100キロメートル以上の空間スケールで顕著に異なることが初期的に確認された。この差異は海底の地形や水深と関連している可能性があり、得られたデータと資料は極地海域の生物多様性マップの作成や生物多様性保全の推進に強力な支えを提供するものだ。（提供/人民網日本語版・編集/ES）