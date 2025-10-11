¡Úµð¿Í¡ÛÃæ·Ñ¤®¿Ø¤Ï9¿Í¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¡¡ÀÐÄÍÍµØ¹¤Ï¥Ù¥ó¥Á³°¡¡Ä¹Ìîµ×µÁ¤ÎÅÐÏ¿¤ÏÍâÆü°Ê¹ß¤Ë
¡þ¥×¥íÌîµå¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡CS 1st¥¹¥Æ¡¼¥¸Âè1Àï¡¡DeNA¡¼µð¿Í¡Ê11Æü¡¢²£ÉÍ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
±«¤¬¹ß¤ë²£ÉÍ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡£¤³¤ÎÆü¡¢µð¿Í¤ÏµÈÀî¾°µ±Áª¼ê¤òÅÐÏ¿¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ä¹Ìîµ×µÁÁª¼ê¤ÎÅÐÏ¿¤ÏÍâÆü°Ê¹ß¤Ë»ý¤Á±Û¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ÀÐÄÍÍµØ¹Áª¼ê¤Ï¥Ù¥ó¥Á³°¡£Ãæ·Ñ¤®¤Ï8¿Í¤Ë¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢±«Å·¤â¹ÍÎ¸¤µ¤ì¤¿¤Î¤«¡¢9¿Í¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¢¦µð¿Í¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤êÃæ·Ñ¤®¿Ø¡ÊÇØÈÖ¹æ½ç¡Ë
ÂçÀª¡¢¥±¥é¡¼¡¢ÃæÀîâ«ÂÀ¡¢ÅÄÃæ±ÍÅÍ¡¢¥Ð¥ë¥É¥Ê¡¼¥É¡¢µÜ¸¶½Ù²ð¡¢Á¥Ç÷Âç²í¡¢Ê¿ÆâÎ¶ÂÀ¡¢¥é¥¤¥Ç¥ë¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹