NiziUメンバーが勝負服と勝負メイクで登場し鈴木愛理が興奮、それぞれのデートプランを明かした。

【映像】美脚あらわなNiziUメンバー

2025年10月9日に放送されたテレビ朝日系バラエティー番組『あざとくて何が悪いの？』は、山里亮太（南海キャンディーズ）と鈴木愛理がMCを務め、この日はNiziUのMAKO、AYAKA、MAYAがゲストとして登場した。

山里は「ファッションで度々話題になる方々なので、もしデートをするならこの服でという勝負服と勝負メイクで来てもらった」と企画の趣旨を説明しゲストに登場してもらった。

最初にNiziUのリーダー、MAKOがベストとミニスカートで登場すると、愛理は「美脚！」と興奮。続いて白のフリルブラウスとミニスカートで登場したMAYAには、愛理は「かわいい〜またミニスカート！」と惚れ惚れ、最後に膝下丈のスカートのお嬢様風なAYAKAが登場すると、「ちょっとお嬢様感があるわ」とNiziUメンバーのファッションに賛辞を送り続けた。

山里がMAKOにファッションのポイントを尋ねると、MAKOは「今日はですね、文学少女をちょっとイメージしてベストを着てきた」とし、「あとちょっと大人可愛くハーフアップで今日合わせてきた」と説明した。愛理は「かわいい〜品がある」と絶賛、「ミニスカートだけど品をここ（ハーフアップ）に残してる感じ」と評していた。デートの行き先について、MAKOは「本を読むのが好きなので。図書館だったりとか、あとは緑が結構ある公園だったりとかに行ってみたい」と願望を明かしていた。

MAYAは、白のフリルがついたブラウスで「ちょっと大人っぽくシンプルな感じ」にし、ヘアスタイルもナチュラルな感じにしたという。デートについては、「なんか一緒にカフェとか行って、ゆっくり時間を一緒に過ごしたい」と明かすと、愛理から「絶対ミートソース食べちゃダメ」と真っ白なトップスに注意。しかしMAYAはもし（ミートソースが）ついてしまったら、「『あ、見てついちゃった！』って」とあざとい仕草を披露し、再び愛理を「かわいい〜」とうならせていた。

AYAKAは、衣装で短いスカートを履くことが多いため、「ナチュラルメイクで、あとロングスカートを履いて、大人っぽくを上品にしてみた」と、ステージ衣装とは違う大人っぽさを強調したコーディネートを披露。AYAKAは「最寄り駅あるじゃないですか。で、待ち合わせして、帰り道になんかコンビニとかでアイスを買って、なんか食べながら帰るみたいなデート」とかわいらしい願望を明かしていた。