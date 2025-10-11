◇女子ゴルフツアー スタンレー・レディースホンダ第2日（2025年10月11日 静岡県 東名CC＝6435ヤード、パー72）

第2ラウンドが行われ、7か月ぶりの国内ツアー参戦となった渋野日向子（26＝サントリー）は1バーディー、4ボギーの75で回り、イーブンパーの63位でホールアウトした。この時点でのカットラインは通算2アンダーで、予選落ちが濃厚となった。

「ショットがまあまあだった中で、パットが短いのを3回も外してしまったので、結構ショックでした。（体調やコンディションは）全然大丈夫だったので、それが言い訳になる感じではないなと思います」

前半でスコアを1つ落とし、後半の11番でもボギー。14番でこの日初バーディーを奪ったが、16番のボギーで後退。バーディーを取ればカットライン上に浮上だった18番で第3打を右のバンカーに入れ、痛恨のボギー。予選通過は絶望的となった。

今週を含めて、国内3連戦を予定している。「修正点は結構多いですけど、ショットに関しては前向きに捉えたいし、パッティングがボロボロなんで、パターも新しくしたので、しっかり慣れるように練習したいなと思います」と話し、会場を後にした。

今季国内初戦の原英莉花（26＝NIPPON EXPRESSホールディングス）も現在、予選通過圏外でプレー中。