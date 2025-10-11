MLBキャリアで前打者の敬遠は23回

米大リーグのドジャースはフィリーズとの地区シリーズを通算3勝1敗とし、ナ・リーグ優勝決定シリーズ進出を決めた。重要な働きを見せているのが、大谷翔平投手の後を打つことが多いムーキー・ベッツ内野手だ。米記者は、前の打者が敬遠された後のベッツの驚異の好成績を紹介している。

今季自己最多の55本塁打を放った大谷。レギュラーシーズンでもポストシーズンでも、相手チームはピンチの状況で対戦を避けるシーンも多い。

ここで確かな存在感を示しているのがベッツだ。米紙「USAトゥデー」のボブ・ナイチンゲール記者は自身のXで、「ムーキー・ベッツのキャリアで、彼と対戦するために打者が敬遠されたのは23回だ」とつづった。

レッドソックス時代にオルティスが2回敬遠、ドジャースでは大谷が21回、自身の前に敬遠された。同記者は「遅かれ早かれ、チームは彼が勝負強い選手であることを知るだろう」とし、前打者敬遠後のベッツの驚異の数値を並べた。

打率.526

19打数10安打

二塁打5本

本塁打1本

四球3回

犠牲フライ

打点18

リーグ優勝決定シリーズは13日（日本時間14日）に開幕し、ブルワーズ─カブスの勝者と激突。勝負強いベッツが、勝利をたぐり寄せる。



（THE ANSWER編集部）