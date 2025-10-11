コント日本一を決めるＴＢＳ系「キングオブコント２０２５」が１１日、午後７時から放送される。今年の放送を前に、ラブレターズが優勝した昨年のキングオブコントを振り返る。

２０２４年大会ではファーストステージトップバッターとなったロングコートダディが彼女に花をプレゼントする男性と花屋のコントを披露。審査員の「東京０３」飯塚悟志が９６点をつけ、「ほんとにいいネタ」と絶賛するなど１組目から５００点満点で４７５点の高得点に。

４組目で登場した「や団」が工場の休憩室で財布からお金が盗まれ犯人を捜すゴールデン帯の番組らしからぬとがったネタで爪痕を残し、４７４点。

７組目のファイヤーサンダーが、観察力が鋭いお笑い芸人の自宅を訪問した警察官に“スカウト”されるというネタで４７６点を獲得し、この時点でトップに躍り出る。

ファーストステージ最後に登場した「ラブレターズ」が、引きこもりの子を持つ両親役のネタを披露し、合計４７５点で２位タイでファイナルステージ進出を決めた。

そして、ファイナルステージは「ラブレターズ」「ロングコートダディ」「ファイヤーサンダー」の戦いに。激戦の末、ラブレターズがロングコートダディをわずかに１点、上回って史上最多のエントリー数３１３９組の頂点となる第１７代キングの座についた。

５度目の決勝でようやく栄冠を手にした溜口佑太朗と塚本直毅は「よっしゃ〜」と声を張り上げ、涙を浮かべながら抱き合った。

１点差での優勝は大会史上初。優勝会見では赤ジャケットを羽織り「俺たちがキングだ！ キングオブコントをきっかけに芸人を始めた」とほほ笑み「ずっと負け続けていた人生。老害みたいな扱いを受けてきた。自分で褒めてあげようかな」と安どした表情を浮かべた。塚本はそばで見守っていたマネジャーと目を合わせ「あぁ〜うれしい。泣いちゃいますね」と声を震わせた。

２４年ファイナルステージに残ったファイヤーサンダーとロングコートダディはともに今年も決勝１０組に残っている。今年はどんなドラマが生まれるか、「キングオブコント２０２５」から目が離せない。

◆２０２４年ファイナルステージ３組の得点（出場順）

（１）ラブレターズ（５度目）４７２点（じろう９４点、山内健司９６点、秋山竜次９５点、小峠英二９４点、飯塚悟志９３点）＝トータル９４７点

（２）ロングコートダディ（３度目）４７１点（じろう９５点、山内健司９５点、秋山竜次９６点、小峠英二９３点、飯塚悟志９２点）＝トータル９４６点

（３）ファイヤーサンダー（２度目）４６９点（じろう９３点、山内健司９４点、秋山竜次９３点、小峠英二９５点、飯塚悟志９４点）＝トータル９４５点

◆２０２４年ファイナリスト１０組のファーストステージの得点（出場順）

（１）ロングコートダディ（３度目） ４７５点（じろう９６点、山内健司９５点、秋山竜次９４点、小峠英二９４点、飯塚悟志９６点）

（２）ダンビラムーチョ（初出場） ４６９点（じろう９４点、山内健司９４点、秋山竜次９５点、小峠英二９３点、飯塚悟志９３点）

（３）シティホテル３号室（初出場） ４７１点（じろう９３点、山内健司９２点、秋山竜次９４点、小峠英二９５点、飯塚悟志９７点）

（４）や団 ４７４点（３度目）（じろう９６点、山内健司９４点、秋山竜次９６点、小峠英二９６点、飯塚悟志９２点）

（５）コットン（２度目） ４６１点（じろう９１点、山内健司９１点、秋山竜次９３点、小峠英二９３点、飯塚悟志９３点）

（６）ニッポンの社長（５度目） ４６８点（じろう９２点、山内健司９３点、秋山竜次９５点、小峠英二９６点、飯塚悟志９２点）

（７）ファイヤーサンダー（２度目） ４７６点（じろう９５点、山内健司９５点、秋山竜次９４点、小峠英二９４点、飯塚悟志９８点）

（８）ｃａｃａｏ（初出場） ４６８点（じろう９４点、山内健司９１点、秋山竜次９３点、小峠英二９５点、飯塚悟志９５点）

（９）隣人（２度目） ４５８点（じろう９２点、山内健司９１点、秋山竜次９２点、小峠英二９２点、飯塚悟志９１点）

（１０）ラブレターズ（５度目） ４７５点（じろう９５点、山内健司９５点、秋山竜次９４点、小峠英二９６点、飯塚悟志９５点）