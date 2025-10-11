ブラジル代表は10日、日本代表との対戦に先駆け、韓国代表に5―0で圧勝した。

多彩な攻撃パターンで韓国を翻弄（ほんろう）し、18歳のエステバンとロドリゴがそれぞれ2得点。守備ではアンチェロッティ監督の就任以後、5試合中4試合目の完封となった。指揮官は「あらゆる面で完璧な試合だった。チームが素晴らしいプレーを見せてくれたおかげで、W杯への幸先のよいスタートを切ることができた」と振り返った。

同国の勝利はブラジル国内だけでなく世界各地のメディアでも報じられ、スペインメディアのマルカは、「アンチェロッティ、ビニニシウス、ロドリゴの“レアル・ブラジル”が美しい試合を復活させた」と前Rマドリード指揮官の率いたセレソンの試合内容を称賛。「26年W杯の優勝候補であることを改めて証明した」と高評価した。

ブラジルメディアでは次なる日本戦に向け、各メディアが予想を展開。ボール支配率は60％以上、完封の確率は70％などと報じられた。「mix vale」はこの予測について「森保監督はトランジションを重視しているが、南米のスピードに対して守備陣は脆弱」などと伝えた。