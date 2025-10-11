◇プロ野球パ・リーグCSファーストステージ 日本ハム-オリックス(11日、エスコンフィールドHOKKAIDO)

いよいよ幕を開ける2025年のクライマックスシリーズ。日本ハムの本拠地・エスコンフィールドHOKKAIDOでは、日本ハムとオリックスによるファーストステージの対戦が行われます。

試合前にはオープニングセレモニーが行われましたが、この演出にオリックスファンからも驚きの声。セレモニーの一環としてビジョンにはVTRが流されましたが、オリックスからも宮城大弥投手、若月健矢選手、太田椋選手が登場。カッコいい雰囲気の中で、力強くCS突破へ思いを語りました。その後、球場アナウンスとともにスターティングメンバーが登場。その後、日本ハム目線の映像も流されました。

この演出にSNSでも「オリックスのムービーかっけぇ！」「オリックス側の映像もしっかりあるんだ」「エスコンのビジョンかっこよすぎ…さすがすぎる」「日ハムさん、ありがとうございます」といった声があがっています。

CSのファーストステージでは、先に2勝したチームが15日から始まるファイナルステージに進出。1勝のアドバンテージを持ったソフトバンクと対戦し、先に4勝をあげたチームが日本シリーズに進出します。