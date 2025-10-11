巨人の戸郷翔征投手が１２日に横浜スタジアムで行われる、ＣＳファーストステージ、第２戦で先発する。１１日は敵地でキャッチボールなどで調整した右腕は「いい調整はできましたし、もちろん結果が１番。伊織さんがいい投球をしてくれると思うので明日は勝てるように２戦で決めたいなと思います。もちろん天気もありますけど、しっかりいい投球ができれば、と思います」と意気込んだ。

今季は２軍降格を経験しながら８勝９敗、防御率４・１４となった右腕。「しっかり割り切ってＣＳに入っていければ一番ですし、悪いイメージは全て捨てて、明日、そういう気持ちでやっていけたらなと思います」と語り「シーズンとは違って１点の重みはすごい感じますし、一人一人初回から全力でいくことが一番ですし、後先考えずに飛ばしていきたいと思います」と言葉を強めた。

牧が復帰するＤｅＮＡとは今季はレギュラーシーズンでも対戦はなし。「主力の選手というのはチームに返ってくるだけでそのチームというのは乗ってしまいますし、久しぶりの実戦ですけど、ヒットが出ればもっとよりチームも乗って来ちゃうと思うので、そこはすごい気にしながらやりたいと思います。本当にいいバッターなのでなんとか抑えられれば」。強い気持ちを持ち、立ち向かう。