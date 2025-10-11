大阪・読売テレビ制作の日本テレビ系全国ネットのニュース情報番組「サタデーＬＩＶＥ ニュース ジグザグ」（土曜・前１１時５５分）が１１日、生放送され、元自民党幹事長で総裁選に２度出馬した経験を持つ石原伸晃氏がゲスト出演。番組では自民党の高市早苗・新総裁と新執行部の誕生、公明党の連立離脱を取り上げた。

公明党・斉藤鉄夫代表は１０日に行われた高市氏との党首会談で、政治とカネの問題に対する解決策として、企業・団体献金を存続させた上で、政党本部と都道府県単位の組織に限定して受け取ることができる案を提示した。高市氏は党内に持ち帰って協議するとしたが、斉藤氏はこれを受け入れず、連立離脱に至った。

伸晃氏は「これは作られた理由」と、公明サイドの主張はあくまで建前だと指摘。「自民党がのめない案をずーっと考えて出してきて、きのうの決裂に至ったんだと私は思っています」と分析した。

そして同党の本音として「高市総裁の理念が絶対に合わない」と断言。同じく保守色が強かった安倍晋三首相時代には連立離脱しなかったという声には「そこは人間力がカバーしてきた」。第２次政権当時の菅義偉官房長官らは公明との強いパイプを築いていたが「今回は誰もやってない」とコミュニケーション不足があるとした。