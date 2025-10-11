元乃木坂46のタレント阪口珠美（23）が、10日放送のフジテレビ系「酒のツマミになる話」（金曜午後9時58分）に出演。男性が容姿について話すことに注文をつけた。

阪口は久しぶりにあった仕事関係の男性に「『あれ？ なんか顔変わった』とか言われちゃうことがあって」と言い、「メークの雰囲気で女の子って変わるんですよ。もうちょっと女の子の努力を理解してほしいなっていうのがあったり」と話した。

また「『やせた？』とかも、あまり良くなくて。前は太っていた、ということ？って思っちゃう」。北山宏光（40）が「そもそも、容姿が変わったことに言いすぎるのもどうなの。女性的にはどう思っているのかな」と聞くと、「私は言わなすぎていいです」と答えた。

千鳥の大悟（45）が「1年ぶりくらいに会って飯食うときに、何も言われなくていい？」と質問すると「『かわいくなったね』って」と言われたい雰囲気を出す。北山が「やせた」と関連して「さっきの考え方だと、『この間はかわいくなかったんだ』っていうことになるじゃん」と突っ込むと、「その通りですね」と話して笑わせた。

大悟が「『またかわいくなったね』は？」と聞くと、ジャスチャーつきで「オッケーです！『今日もかわいいね』とか。『いつもかわいいけど』、『きょうもかわいいね』、と言ってくれるとうれしいです」と話した。