飯島直子、バラエティに富んだ食事公開「料理上手」「美味しそう」の声
【モデルプレス＝2025/10/11】女優の飯島直子が10月10日、自身のInstagramを更新。最近の食事を公開した。
【写真】飯島直子、バラエティに富んだ食事
飯島は「写真は ここ2日間の流れ」と写真を公開。きゅうりやみょうがなどの薬味たっぷりのひやむぎや、とろろ昆布を入れた味噌汁、市販の肉まん、トーストとネギたっぷりの味噌汁などバラエティに飛んだメニューを公開した。
この投稿に、ファンからは「栄養満点」「中華まんの季節」「料理上手」「美味しそう」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
◆飯島直子、バラエティに富んだメニューを公開
◆飯島直子の投稿に反響
