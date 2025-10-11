乃木坂46矢田萌華、ミニワンピ＆ブーツ姿で美脚輝く「眩しい可愛さ」「脚綺麗すぎ」と反響
【モデルプレス＝2025/10/11】乃木坂46の矢田萌華が10月8日、自身の公式ブログを更新。美しい脚が際立つコーディネートを公開した。
【写真】乃木坂メンバー、ミニワンピから美脚輝く
矢田は「新しく、私らしく、秋。矢田萌華」というタイトルでブログを更新し、「食欲の秋」や「読書の秋」について綴った後に「お洋服の秋！！」について言及。「最近ようやくブーツを身につけられる季節感になったということに、小さな幸せを見出しています」と、ペールブルーのミニワンピースにブーツを合わせ、色白の美しい足が際立つコーディネートを披露している。
この投稿に、ファンからは「お人形みたい」「脚綺麗すぎ」「脚がまっすぐで憧れる」「ブーツ似合う」「色白美脚うらやましい」「眩しい可愛さ」などのコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
