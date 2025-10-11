歌手の和田アキ子（75）が11日、ニッポン放送「ゴッドアフタヌーン アッコのいいかげんに1000回」（土曜前11・00）に生出演。大物ミュージシャンとの再会を明かす場面があった。

オープニングでこの1週間の出来事について話する中、8日の夜に「さんまPEACEFUL PARK 2025@大阪・関西万博」を行ったことを報告。「MISIAのところの社長さんが経営してらっしゃる自由が丘のお店を貸し切りにしてくれて。白い壁にサインがいっぱいあって。ほんでMISIAとか、Mr.Childrenの桜井くんとかいっぱいあって、その社長がOKした人しかサインしてないんだって。“書いてください”“いやいや、もう恐れ多くてダメですよ”とかって言いながら」と回顧。

それでトイレに立ち、お店の人と雑談をして席に戻ると「MISIAがいたんです、ちょこんと。もうびっくりしちゃって、ほんとに。サプライズ。MISIAがちょこんと座って“こんばんは”ってもうそこからハグになっちゃって。“ありがとうね！ありがとうね！”って話してて。“きゃー、すごい！”とかって」」と興奮を振り返った。

さらに「また知らない、おっちゃんか若いのか分からへんのひょこっと入ってきたのよ」と和田。「ほんで社長が“おお！”とかって、“ええ？こんなときに？MISIAもおんのに、なんてやつだ。関係者やろな”と思ってたんけど、そしたらなんと男闘呼組の成田」と元「男闘呼組」で「Rockon Social Club」の成田昭次だったという。

成田はかつて和田が出演した日本テレビドラマ「妻たちの課外授業」で和田の息子を演じていた縁があり、「それがひょこっと入ってきたから“きゃあ！”みたいになって」。成田が「いや、お久しぶりです、あの時」と話すと。和田が「声、大きく！母ちゃんがちゃんと言うから。声大きくしゃべりなさいよ」と返すというやり取りを延々やったといい、「みんな飽きてきて、“座る場所変えましょう”とか言われて。いや、でもなんかそうやって集まってくれるのがまたうれしいじゃないですか」と感激していた。