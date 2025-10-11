【湖池屋】「生・チー」から芳醇トリュフ登場♡贅沢チーズのご褒美パイが新発売

湖池屋の「生・チー」ブランドから、芳醇な香りのトリュフを合わせた新作「生・チー トリュフチーズ」が登場！さくさくのパイ生地で、なめらかなカマンベールチーズフィリングを包み込んだ一口サイズの贅沢スイーツです。2025年10月6日（月）より全国のスーパーマーケットで販売開始。先行発売で話題となった「メルティーチーズ」とともに、いつでも楽しめる“新感覚のご褒美パイ”として注目を集めています。

芳醇トリュフ×カマンベールの贅沢な調和

「生・チー トリュフチーズ」は、なめらかなカマンベールチーズフィリングに芳醇なトリュフを合わせた、口いっぱいに広がる香り豊かなご褒美パイ。

オーブンで香ばしく焼き上げた多層パイのさくさく食感が、濃厚なフィリングのコクをより引き立てます。ブラウンを基調としたパッケージは、トリュフの深みを感じさせる上品なデザイン。

手に取る瞬間から、プレミアムなひとときを予感させます。

“生チーズ食感”のメルティーチーズも登場

同日より発売される「生・チー メルティーチーズ」は、カマンベールチーズの王道の味わいを堪能できる一品。濃厚なコクと余韻が口の中でとろけ、心までほぐれるような満足感をもたらします。

3個×2袋の個包装で、仕事の合間やおうち時間のリラックスタイムにもぴったり。どちらもオープン価格で、全国のスーパーやコンビニで手軽に購入できるのも嬉しいポイントです。

“ちょっと贅沢”が叶うご褒美パイ♡

「生・チー トリュフチーズ」と「メルティーチーズ」は、頑張る自分へのご褒美にぴったりな新感覚スイーツ。

ひとくち食べれば、チーズの濃厚な香りとパイの軽やかな食感が広がり、心まで満たされる贅沢なひとときを演出します。

湖池屋が届ける“スナックを超えたご褒美パイ”で、日常に小さな幸せをプラスしてみては♡秋のティータイムを、ほんの少し特別にしてくれる逸品です。