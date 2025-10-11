Snow Man宮舘涼太（32）が10日放送のTBS系「A−Studio＋」（金曜午後11時）に出演。「舘様」と呼ばれることについて思いを明かした。

MCの笑福亭鶴瓶（73）が「誰から言いだしたん？『舘様』」と聞くと、「ファンの方が呼んでくださったんですよね。第1号目がファンの方で。お手紙をいただいたんですよ。そのお手紙を広げて『舘様へ』って書いてあって。間違ってませんか？って思ったんですよ。『宮舘様へ』だったら分かるんですけど、『舘様へ』だったんですよ」と説明をした。

そして鶴瓶が「いいやんか『舘様へ』」と言うと、「当時、嫌で嫌で…。何で『宮』が抜けて、『舘』が残って『様』が付くんだと思ったんですよ」と明かした。

そして「今の自分からしたら、そのファンの方には感謝だなって思ってるんですけど。街を歩いてても、『舘様』っていって、こうやって手を振られるんですよ」と、指をそろえ左右に手を振ると、MCのKis−My−Ft2藤ケ谷太輔（38）が「へぇ〜、品のある」と反応した。宮舘は「だから、僕もこう手を振り返すっていう」と明かした。