マリナーズ対タイガースが延長13回の熱戦

【MLB】マリナーズ ー タイガース（日本時間11日・シアトル）

日本でも高まるメジャーリーグ熱――。ドジャースはオフでも日本人が注目した試合があった。10日（日本時間11日）、ア・リーグの地区シリーズ第5戦が行われた。勝てばリーグ優勝決定シリーズ進出が決まる一戦は延長15回の死闘を制し、マリナーズがサヨナラでタイガースを下した。

2勝2敗で迎えた第5戦。先制したのはマリナーズだった。2回、タイガースのエース、スクーバルから1死三塁を作るとネイラーが犠飛。ただ、6回にカーペンダーが逆転2ラン。それでも、7回にリバスが適時打を放って同点に追いつくと、そこから痺れる投手戦が始まる。

8回以降はスコアボードにゼロが並び、延長13回に入っても決着がつかず。前日にはドジャースがフィリーズと延長11回の戦いを制してリーグ優勝決定シリーズを決めたが、この日も熱戦が繰り広げられた。

SNSではア・リーグの地区シリーズに注目する日本人も多かった。「ハラハラドキドキし過ぎて」「昨日のドジャース戦に続いてアリーグ地区シリーズも凄い熱戦ですね」「マリナーズvsタイガースが面白すぎてトイレ行けない」とコメントが寄せられた。（Full-Count編集部）