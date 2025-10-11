¡Ö¤¨¤¨¤Ã!?¡×àÁÇ¼ê¤Ç¥ê¥ó¥´¤ò»ÍÊ¬³äá¥¥ã¥ó¥É¥ë¡¦¥¸¥å¥ó¾×·â¥·¡¼¥ó¤Ë¼þ°Ï¤âÀä¶«¡Ö¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼°Ê³°½é¤á¤Æ¸«¤¿¡×¡Ö·Ú¡¹¤È¡ª¤¹¤´¤¤¡ª¡×
¥ê¥ó¥´±à¤Ç¸«¤»¤¿àÃËÁ°¤¹¤®¤ëá½Ö´Ö
¡¡¥¥ã¥ó¥É¥ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¥¥ã¥ó¥É¥ë¡¦¥¸¥å¥ó(51)¤¬àÁÇ¼ê¤Ç¥ê¥ó¥´¤ò¿¿¤ÃÆó¤Äá¤Ë³ä¤ë¾×·â¤Î½Ö´Ö¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö2019¿å³²Èï³²»Ù±ç¤«¤é¤Î¤´±ï¤Ç¡¢º£Ç¯¤âÄ¹Ìî¥Ý¥ó¥ÉÆ¸¤µ¤ó¤Ø¡¡¹È¶Ì¤È½©±Ç¼ý³Ï¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÄÖ¤ê¡¢¼ã¼ê¥ê¥ó¥´ÇÀ²È¤Ç¤Ä¤¯¤ëÄ¹¾ÂÎÓ¸éÀ¸»ºÁÈ¹ç¡Ö¤Ý¤ó¤ÉÆ¸¡×¤Î¥ê¥ó¥´±à¤Ç¤Î¼ý³ÏÉ÷·Ê¤ò¸ø³«¡£¼ý³Ï¤·¤¿¹È¶Ì¤ò¼ê¤Ë¼è¤ë¤È¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÁÇ¼ê¤Ç¿¿¤ÃÆó¤Ä¤Ë¡£³ä¤Ã¤¿½Ö´Ö¡¢¼þ°Ï¤«¤é¡Ö¤¨¤¨¤Ã!?¡×¤È¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤ê¡¢¥¸¥å¥ó¤Ï¤µ¤é¤Ë¤½¤ì¤òåºÎï¤Ë¿¿¤ÃÆó¤Ä¤Ë¤·¤Æ¡Ö¤É¤¦¤¾¡£Ì£¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤Èº¹¤·½Ð¤¹¤È¡¢¿©¤Ù¤¿¿Í¤¿¤Á¤«¤é¡Ö¤ª¤¤¤·¤¤!¡×¤È´¿À¼¤¬¶Á¤¤¤¿¡£¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤âÈ¿¶Á¤¬»¦Åþ¡£¡Ö¤ê¤ó¤´¡¢ÈþÌ£¤·¤½¤¦¤À¤Ê¡×¡Ö¥¥ã¥ó¥É¥ë¤µ¤óÍ¥¤·¤½¤¦¤Í¡×¡Ö¤«¤Ã¤³¤è¤¹¤®¤À¤í¡×¡Ö¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼°Ê³°¤Ç¥ê¥ó¥´³ä¤ë¿Í½é¤á¤Æ¸«¤¿¡×¡ÖÀ¨¤¤°®ÎÏ!!¡×¡Ö¼ê¤Ç³ä¤ì¤ë¤Ã¤ÆÀ¨¤¹¤®¤Ç¤¹!!¡×¡Ö·Ú¡¹¤È¡ª¤¹¤´¤¤¡ª¡×¤È¾Î»¿¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£