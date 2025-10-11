¿·º§3¥«·î¡¢¿Íµ¤¥»¥ì¥Ö¥â¥Ç¥ë¡Äº½ÉÍàÀµºÂ¥Ó¥¥Ëá¥·¥ç¥Ã¥È¡ÖºÂ¤êÊý¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö½÷»Ò¤¢¤ë¤¢¤ë¤À¡×
¥Ö¥ë¡¼¤Î¥Ó¥¥Ë¤ÇÇò¤¤º½ÉÍ¤Ë
¡¡º£Ç¯7·î¤Ë·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿à¥»¥ì¥Ö¥â¥Ç¥ëá¤¬Çò¤¤º½ÉÍ¤ËÀµºÂ¤·¤¿¥Ó¥¥Ë¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö³¤¤Ç²Ä°¦¤¤¼Ì¿¿»£¤ì¤¿¤é¡¡¤¢¤È¤Ï¤º¤Ã¤È2ËçÌÜ¤Î»Ñ¤Ç¤¹¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë½ñ¤¹þ¤ó¤À¤Î¤Ï¡¢¥â¥Ç¥ë¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÆ£°æ¥µ¥Á(28)¡£
¡¡¥Ö¥ë¡¼¤Î¥Ó¥¥Ë¤Çº½ÉÍ¤Ë¤Á¤ç¤³¤ó¤ÈÀµºÂ¤·¤¿¥·¥ç¥Ã¥È¤ÈÆü¾Æ¤±ÂÐºö¤ÇÇò¤¤¥è¥Ã¥È¥Ñ¡¼¥«¡¼¤ò¤¹¤Ã¤Ý¤êÃå¹þ¤ó¤À¼Ì¿¿¤ò·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡ÖÁ´¤Æ¤¬²Ä°¦¤¤¡×¡ÖºÂ¤êÊý¤«¤ï¤¤¤¤¡¢¿¿»÷¤·¤è¤Ã¤È¡×¡ÖÈ©Çò¤¤¤·²Ä°¦¤¤¤·½÷À¤é¤·¤¤¡×¡ÖÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ß¤¿¤¤¡×¡Ö½÷»Ò¤¢¤ë¤¢¤ë¤À¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¤Î²Ä°¦¤¤²Ä°¦¤¤¤ª¾î¤µ¤ó¡×¤Ê¤É¤ÈÀä»¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ£°æ¤Ï¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»¨»ï¡ÖSeventeen¡×(½¸±Ñ¼Ò)¤ä¡ÖViVi¡×(¹ÖÃÌ¼Ò)ÀìÂ°¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ³èÌö¡£Éã¿Æ¤Ï¸µ¥ë¥¤¡¦¥ô¥£¥È¥ó¥¸¥ã¥Ñ¥ó¼ÒÄ¹¤Ç¼Â¶È²È¤ÎÆ£°æÀ¶¹§»á¡£¡Ö¥»¥ì¥Ö¥â¥Ç¥ë¡×¤È¤·¤Æ¥Æ¥ì¥Ó¤Î¾ðÊóÈÖÁÈ¤Ë¤â½Ð±é¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢2017Ç¯10·î¡Á21Ç¯£³·î¤Ë¤Ï¡Ö²¦ÍÍ¤Î¥Ö¥é¥ó¥Á¡×(TBS)¤Î¥ê¥Ý¡¼¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤¿¡£º£Ç¯7·î¤Ë°ìÈÌÃËÀ¤È·ëº§¤·¤¿¤³¤È¤ò¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£