◆女子プロゴルフツアー スタンレーレディスホンダ 第２日（１１日、静岡・東名ＣＣ＝６４３５ヤード、パー７２）

国内ツアー７か月ぶり出場の渋野日向子（サントリー）は２８位で出て１バーディー、４ボギーで７５と崩し、通算イーブンパーで終えた。ホールアウトした時点ではカットラインに２打届かない６３位とし、予選落ちが濃厚となった。

雨が降りしきる中、前半の２番パー４で第３打のアプローチを約１メートルに寄せたが、パーパットを決めきれず。１１番パー５でスコアを落とした後、１４番で初バーディーを奪ったが、１６番パー３で再びボギー。最終１８番は第３打をバンカーに打ち込み、４オン２パットのボギーで締めた。ホールアウト後は悔しそうな表情で会場を後にした。

米ツアーを主戦場とする渋野は今季、メジャーの全米女子オープンでは７位に入ったが、出場２２試合で予選通過は１０回。年間ポイントランキングは１０４位と低迷しており、来季の出場権を得られる１００位以内が厳しい状況となっている。前週まで４試合連続で予選落ちして凱旋（がいせん）出場した中、悔しい予選落ちとなった。