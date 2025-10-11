元宮崎県知事・東国原英夫氏の政策担当を務めている長男の加藤守氏が、宮崎県串間市に足を運んだ様子をアップした。

１１日までにインスタグラムを更新し、国指定重要文化財である旧吉松家住宅を訪問。「かつて串間の経済・政治の中心的役割を果たした吉松家が住んでいたお屋敷を見学」したという。「大正時代のロマン、大工たちのこだわり、武士の気遣い、アーティストの本気を垣間見ました。串間に行かれた際はおすすめの観光スポットです」とオススメした。

そのあとは「恋ヶ浦方面に移動し、宮崎県産グァバを生産している宮崎果汁様に突撃」しグァバジュースなどを楽しんだ。別の日には「高原町にお邪魔してきました。ランチは『寿しのうを長』さんにて、チキン南蛮を」と、宮崎名物グルメを堪能した。

加藤氏は立大卒業後、米ワシントンのジョージタウン大公共政策大学院に進学。渡米中は、戦略国際問題研究所（ＣＳＩＳ）でもインターンとして活動した。２５歳で帰国し、野村総研に入社。コンサルタントとして、物流、観光、人材政策、地方創生などの調査や政策立案の業務を担当した。２０２２年、父・東国原英夫の宮崎での活動をサポートするため宮崎に移住。今年２月に東国原氏のＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「そのまんま宮崎」で結婚を報告。母で女優・かとうかず子の６７歳の誕生日だった同年２月２０日に婚姻届を提出したと明かし、お相手については「この方に会うまで僕は結婚すると思ってなかったので。自分でもびっくりしました。僕と同じ大学の卒業の方で」などと語った。インスタグラムのプロフィル欄には「最近、妻も宮崎に移住し、新婚生活満喫中」と説明。７月３０日にＹｏｕＴｕｂｅにアップされた動画で、妻が初登場した。

８月４日の投稿では、父・東国原氏の家族と花火大会を楽しんだことを報告。東国原氏と２０１４年に再婚した妻の春香さん、東国原氏の７歳息子・英ノ丞（ひでのじょう）くんと撮影した写真を公開した。また９月１６日には、母のかとうかず子を囲んで妹夫婦と食事したことを報告し、写真も披露した。