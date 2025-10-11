北九州vs鹿児島 スタメン発表
[10.11 J3第31節](ミクスタ)
※14:00開始
主審:岡宏道
<出場メンバー>
[ギラヴァンツ北九州]
先発
GK 27 田中悠也
DF 6 星広太
DF 22 山脇樺織
DF 44 辻岡佑真
DF 50 杉山耕二
MF 14 井澤春輝
MF 17 岡野凜平
MF 24 吉長真優
MF 32 高柳郁弥
MF 66 高橋大悟
FW 29 高昇辰
控え
GK 41 杉本光希
DF 4 長谷川光基
MF 28 木實快斗
MF 34 高吉正真
FW 10 永井龍
FW 18 渡邉颯太
FW 25 坪郷来紀
FW 49 駒沢直哉
FW 99 樺山諒乃介
監督
増本浩平
[鹿児島ユナイテッドFC]
先発
GK 16 山内康太
DF 3 杉井颯
DF 4 広瀬健太
DF 6 渡邉英祐
DF 7 千布一輝
MF 14 吉尾虹樹
MF 19 稲葉修土
MF 20 圓道将良
MF 27 山口卓己
FW 9 アンジェロッティ
FW 18 河村慶人
控え
GK 1 藤嶋栄介
DF 21 相馬丞
DF 28 ヘナン
MF 8 藤村慶太
MF 73 田中稔也
FW 10 武星弥
FW 11 福田望久斗
FW 13 近藤慶一
FW 36 米澤令衣
監督
相馬直樹
