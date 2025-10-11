栃木Cvs奈良 スタメン発表
[10.11 J3第31節](CFS)
※14:00開始
主審:小林拓矢
<出場メンバー>
[栃木シティ]
先発
GK 31 相澤ピーター・コアミ
DF 5 奥井諒
DF 15 佐藤喜生
DF 28 小西慶太郎
DF 42 マテイ・ヨニッチ
MF 8 森俊貴
MF 10 岡庭裕貴
MF 16 加藤丈
FW 39 バスケス・バイロン
FW 77 田中パウロ淳一
FW 90 ピーター・ウタカ
控え
GK 1 原田欽庸
DF 33 乾貴哉
MF 13 大嶌貴
MF 14 関野元弥
FW 9 都倉賢
FW 22 鈴木裕斗
FW 23 吉田篤志
FW 40 鈴木国友
FW 99 平岡将豪
監督
今矢直城
[奈良クラブ]
先発
GK 15 岡田慎司
DF 3 澤田雄大
DF 5 鈴木大誠
DF 22 生駒稀生
DF 40 吉村弦
MF 8 堀内颯人
MF 14 中島賢星
MF 25 神垣陸
FW 7 田村亮介
FW 17 田村翔太
FW 23 岡田優希
控え
GK 99 遠藤雅己
DF 2 田頭亮太
DF 13 都並優太
DF 16 奥田雄大
MF 10 山本宗太朗
MF 20 國武勇斗
MF 70 川谷凪
FW 11 百田真登
FW 24 山本駿亮
監督
小田切道治
