[10.11 J3第31節](CFS)

※14:00開始

主審:小林拓矢

<出場メンバー>

[栃木シティ]

先発

GK 31 相澤ピーター・コアミ

DF 5 奥井諒

DF 15 佐藤喜生

DF 28 小西慶太郎

DF 42 マテイ・ヨニッチ

MF 8 森俊貴

MF 10 岡庭裕貴

MF 16 加藤丈

FW 39 バスケス・バイロン

FW 77 田中パウロ淳一

FW 90 ピーター・ウタカ

控え

GK 1 原田欽庸

DF 33 乾貴哉

MF 13 大嶌貴

MF 14 関野元弥

FW 9 都倉賢

FW 22 鈴木裕斗

FW 23 吉田篤志

FW 40 鈴木国友

FW 99 平岡将豪

監督

今矢直城

[奈良クラブ]

先発

GK 15 岡田慎司

DF 3 澤田雄大

DF 5 鈴木大誠

DF 22 生駒稀生

DF 40 吉村弦

MF 8 堀内颯人

MF 14 中島賢星

MF 25 神垣陸

FW 7 田村亮介

FW 17 田村翔太

FW 23 岡田優希

控え

GK 99 遠藤雅己

DF 2 田頭亮太

DF 13 都並優太

DF 16 奥田雄大

MF 10 山本宗太朗

MF 20 國武勇斗

MF 70 川谷凪

FW 11 百田真登

FW 24 山本駿亮

監督

小田切道治