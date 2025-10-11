#よくわかるシリーズ #6 公開

「あなたにとって鹿島アントラーズとは」



今回は、2021年にアントラーズと出会い、応援してくれている #日向坂46 #松尾桜 さんが出演。選手やクラブの魅力をお話しいただいています!



視聴はこちらhttps://t.co/bClytmRHWp… pic.twitter.com/z1eTbEgpIe