　鹿島アントラーズの公式YouTubeチャンネルに『日向坂46』の松尾桜さんが登場し、ファンの反響を呼んでいる。

　現在J1首位の鹿島は、17日の第34節で4位ヴィッセル神戸のホームに乗り込む。クラブは10日に「次の試合へのストーリーをお伝えする、よくわかる!シリーズ第6弾」として動画を公開。「10月17日(金)に迎えるアウェイでの大一番へ向けて、鹿島アントラーズを気になってくださった方に、アントラーズの”選手やチーム”を知っていただく動画です」と紹介し、「今回は、2021年に鹿島アントラーズと出会い、応援してくれている松尾桜さんが出演。松尾さんが思う鹿島アントラーズの選手やクラブの魅力をお話し頂いています」と内容を伝えている。

　松尾さんは3月に五期生メンバーとして日向坂46加入が発表され、当初から鹿島サポーターであることを公言。8月にはテレビ朝日『ラブ!!Jリーグ』に出演して話題となった。

　今回の動画で松尾さんは、鹿島の本拠地メルカリスタジアムを訪問。“アントラーズ愛”を語る中で「植田選手は表情が鹿島」「鹿島に染まった知念選手」などファンの共感を呼ぶフレーズを発し、注目を浴びている。

　YouTubeのコメント欄、X(旧ツイッター)の鹿島公式(@atlrs_official)や日向坂46公式(@hinatazaka46)に対し、「最高のサポーター」「各選手への解像度が高い」「めちゃくちゃ熱い鹿島語り これは本物だ」「こんな可愛いアイドルが鹿島アントラーズ好きなだけで嬉しい」「超絶美少女」「名門・鹿島アントラーズ関係の仕事をする1年目アイドル、凄すぎる」「新たな勝利の女神誕生」などの声が寄せられた。