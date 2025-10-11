「超絶美少女」「これは本物」鹿島公式に登場した1年目の日向坂46メンバー、ガチサポすぎると話題に
鹿島アントラーズの公式YouTubeチャンネルに『日向坂46』の松尾桜さんが登場し、ファンの反響を呼んでいる。
現在J1首位の鹿島は、17日の第34節で4位ヴィッセル神戸のホームに乗り込む。クラブは10日に「次の試合へのストーリーをお伝えする、よくわかる!シリーズ第6弾」として動画を公開。「10月17日(金)に迎えるアウェイでの大一番へ向けて、鹿島アントラーズを気になってくださった方に、アントラーズの”選手やチーム”を知っていただく動画です」と紹介し、「今回は、2021年に鹿島アントラーズと出会い、応援してくれている松尾桜さんが出演。松尾さんが思う鹿島アントラーズの選手やクラブの魅力をお話し頂いています」と内容を伝えている。
松尾さんは3月に五期生メンバーとして日向坂46加入が発表され、当初から鹿島サポーターであることを公言。8月にはテレビ朝日『ラブ!!Jリーグ』に出演して話題となった。
今回の動画で松尾さんは、鹿島の本拠地メルカリスタジアムを訪問。“アントラーズ愛”を語る中で「植田選手は表情が鹿島」「鹿島に染まった知念選手」などファンの共感を呼ぶフレーズを発し、注目を浴びている。
YouTubeのコメント欄、X(旧ツイッター)の鹿島公式(@atlrs_official)や日向坂46公式(@hinatazaka46)に対し、「最高のサポーター」「各選手への解像度が高い」「めちゃくちゃ熱い鹿島語り これは本物だ」「こんな可愛いアイドルが鹿島アントラーズ好きなだけで嬉しい」「超絶美少女」「名門・鹿島アントラーズ関係の仕事をする1年目アイドル、凄すぎる」「新たな勝利の女神誕生」などの声が寄せられた。
#よくわかるシリーズ #6 公開— 鹿島アントラーズ (@atlrs_official) October 10, 2025
「あなたにとって鹿島アントラーズとは」
今回は、2021年にアントラーズと出会い、応援してくれている #日向坂46 #松尾桜 さんが出演。選手やクラブの魅力をお話しいただいています!
視聴はこちらhttps://t.co/bClytmRHWp… pic.twitter.com/z1eTbEgpIe
#鹿島アントラーズ の公式YouTubeチャンネル— 日向坂46 (@hinatazaka46) October 10, 2025
よくわかるシリーズ#6に#松尾桜 が出演しております
ぜひご覧ください☀️https://t.co/F6Qbsk23HK#日向坂46 pic.twitter.com/V65t6oAvax