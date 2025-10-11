『Mrs. GREEN APPLEのオールナイトニッポンGOLD』に大反響！SNSトレンド世界1位を記録

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

今年デビュー10周年を迎えたMrs.GREENAPPLE（以下、ミセス）が、自身初の『オールナイトニッポン』のパーソナリティを担当。10月10日22時からニッポン放送『Mrs. GREEN APPLEのオールナイトニッポンGOLD』が放送され、ミセスは約2時間にわたる生放送で、自由奔放かつ温かみのあるトークを繰り広げた。

■番組へ届いたメールは脅威の2万2,000通超え

生放送直前には、ラジオブースからメンバー3人によるサプライズのインスタライブがスタート。わずか5分ほどで6万5,000人を超える視聴者が集まり、コメント欄は番組の始まりを楽しみに待つ声で溢れた。

番組がスタートすると、冒頭では10周年イヤーにふさわしく「10月10日午後10時10分10秒」の“10尽くし”に合わせたカウントダウンを実施。そして“ミセスソングリクエスト”として募られたミセスの数々の楽曲が、様々な心温まるエピソードとともにオンエアされた。

また、大森元貴（Vo、Gu）が自らの学生時代を振り返りながら、ミセスの夏うた代表曲である「青と夏」を皮肉っぽく“復讐ソング”とユーモラスに紹介すると、「復讐ソング」が瞬く間にXのトレンド入りし、番組ハッシュタグ「#ミセスANNG」は世界トレンド1位を記録した。

番組には2万2,000通を超えるメールが寄せられ、放送開始時にはスマートフォンやパソコンでラジオが聴ける無料アプリradiko（ラジコ）が一時的に繋がりにくくなる事態に。2時間の生放送で届けた笑いと感謝の夜は大きな反響を呼んだ。

笑いあり、優しさあり、そして時に鋭いツッコミも交えた3人のやりとりに、多くのリスナーがリアルタイムで共鳴、放送終了後も特別な2時間の余韻が抜けないコメントがSNSを賑わせた。

“ファンに楽しんでもらいたい”というMrs.GREENAPPLEらしい思いが詰まった特別な夜。10周年イヤーにふさわしい一夜限りの生放送は、多くのリスナーの記憶に残る時間となった。なお、『Mrs. GREEN APPLEのオールナイトニッポンGOLD』は、radikoのタイムフリー機能を使えば10月18日5時まで聴くことができる。

■リリース情報

2025.09.28 ON SALE

DIGITAL SINGLE「GOOD DAY」

■関連リンク

『オールナイトニッポン』番組サイト

https://www.allnightnippon.com/

Mrs. GREEN APPLE OFFICIAL SITE

https://mrsgreenapple.com