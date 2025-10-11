乃木坂46、39thシングルアンダーライブ完走 座長・金川紗耶「いろいろ乗り越えて、私たちはステージに立っています」
乃木坂46の「39thSG アンダーライブ」最終公演が9日、神奈川・横浜BUNTAIで開催された。7月にリリースされた39thシングル「Same numbers」のアンダー楽曲「不道徳な夏」で初のセンターを務める4期生・金川紗耶を中心に、メンバー12人が3日間にわたり熱いパフォーマンスを繰り広げた。
【写真】金川紗耶が初座長 「39thシングルアンダーライブ」ライブフォト
ステージは「Under’s Love」で幕を開け、「My rule」「マシンガンレイン」など次々と披露。39枚目シングルにちなんで、メンバーそれぞれが“感謝（サンキュー）”をテーマに歌う「39ブロック」では、金川が「サヨナラの意味」をパフォーマンスするなどし、観客に感謝の気持ちを届けた。後半は伊藤理々杏＆林瑠奈のダブルセンターによる「さざ波は戻らない」、松尾美佑センターの「踏んでしまった」といった人気曲でさらに熱量を高め、「不道徳な夏」でクライマックス。会場をひとつにした。
アンコールでは、金川が座長としてマイクを握った。「乃木坂46はどうしても選抜とアンダーに分かれてしまいます。どんなに悔しくても、笑顔でステージに立たなくてはいけません。いろいろ乗り越えて、私たちはステージに立っています。ここにいるみんなは本当に強いんです」と率直な思いを口にした。
続けて、「努力しても報われないことがあるかもしれません。でも、努力している過程が大事なんです。その過程を一番見られるのが、このアンダーライブです。見届けてくれてありがとうございます」と感謝を伝え、「どんなことがあっても、私たちは乃木坂46でいることを忘れず、これからも歴史を作っていきます。そんな私たちに期待して、ついてきてください。よろしくお願いします！」と力強く宣言した。
ラストナンバー「錆びたコンパス」を歌い終えるも、会場からは再びアンコールの声が起き、ダブルアンコールとして、「不道徳な夏」を再びパフォーマンス。金川は、「この12人だから最後まで走り抜けることができたと思います。そしてこのアンダーライブで座長を務めて、私はとても幸せです。乃木坂46って、やっぱりすてきな場所ですね。これからも私たちが守り続けます！」と語り、笑顔で締めくくった。
■セットリスト
Overture
01.Under’s Love
02.My rule
03.Hard to say
04.マシンガンレイン
05.落とし物
06.〜Do my best〜じゃ意味はない
07.滑走路
08.交感神経優位
09.絶望の一秒前
10.君に贈る花がない
11.シンクロニシティ
12.サヨナラの意味
13.さざ波は戻らない
14.あの日 僕は咄嗟に嘘をついた
15.三角の空き地
16.嫉妬の権利
17.踏んでしまった
18.Hot! Cool! Sexy!メドレー
バレッタ
深読み
悪い成分
Wilderness world
命は美しい
ここにいる理由
太陽ノック
狼に口笛を
ジャンピングジョーカーフラッシュ
19.不道徳な夏
＜アンコール＞
1.ロマンスのスタート
2.車道側
3.左胸の勇気
4.錆びたコンパス
＜ダブルアンコール＞
不道徳な夏
