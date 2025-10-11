10月11日、厚労省関東信越厚生局麻薬取締部（通称：マトリ）が、女優・米倉涼子（50）を麻薬取締法違反容疑で本格捜査する方針であることを「週刊文春」が報じた。

8月20日には、マトリが東京都内の米倉の自宅マンションで家宅捜索を実施。その2日後、米倉はヨーロッパに向けて渡航し、約2週間にわたりロンドンなどを周遊していたが、帰国後は複数のイベントを相次いでキャンセルしていた。

騒動について、Yahoo!ニュースでは驚きと困惑の声が相次いで投稿されている。

コメント欄では「本当だとしたらかなり衝撃的だし、ショックです」「勝手なイメージだけど、絶対そういう悪いことは許さないタイプというか…曲がったことは大嫌いに見えるから」といった驚きの声が多数寄せられた。

一方で「身体の痛みや不調に加えて経営者としての悩みもあって、魔が差してしまったのでしょうか」との推測や、「ここまでハッキリ載せるということはやはりこれは間違いない情報なんだろうか」「再起も難しくなる」など、今後への影響を懸念する声も目立っている。

国民的女優に一体何が起きているのか。現在配信中の「週刊文春 電子版」では、家宅捜索で押収された米倉の「疑惑の押収物」について報じている。また、家宅捜索の一部始終や雲隠れ直前の直撃取材に答えた米倉の肉声も詳しく報じる予定だ。

