友人「そろそろ焦らないと、一生独身だよ？（笑）」10年ぶりの再会でマウント。黙らせた『私の一撃』
久しぶりに会う友人との時間は、まるでタイムスリップしたみたいで楽しいものですよね。けれど、ときには思いがけない一言で心がざわつくことも……。今回は筆者の友人の体験談をご紹介します。
10年ぶりに会った友人からにじみ出るマウント感
独身でも既婚でも、子どもがいてもいなくても……。私の幸せは私が決める、誰かと自分を比べる必要なんてない。そう強く思えた出来事でした。これからは心がざわつく関係からは距離をとっていこうと思います。
【体験者：30代・女性会社員、回答時期：2025年7月】
※本記事は、執筆ライターが取材した実話です。ライターがヒアリングした内容となっており、取材対象者の個人が特定されないよう固有名詞などに変更を加えながら構成しています。
illustrator : saaco
FTNコラムニスト：藍沢ゆきの
元OL。出産を機に、育休取得の難しさやワーキングマザーの生き辛さに疑問を持ち、問題提起したいとライターに転身。以来恋愛や人間関係に関するコラムをこれまでに1000本以上執筆するフリーライター。日々フィールドワークやリモートインタビューで女性の人生に関する喜怒哀楽を取材。記事にしている。