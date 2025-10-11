職場で「こんな人が部下にいたら頼もしい」「一緒に働きたい」と思うのはどんな人でしょうか。インターネットリサーチの株式会社NEXERはこのほど、講演会講師派遣サイト「スピーカーズ」と共同で、全国の男女1000人を対象に「部下にしたい有名人」についてのアンケートを実施、ランキング結果を公表した。



【調査結果】有能＆知的＆好感度！三拍子そろった有名人ズラリ

同率で第4位に選ばれたのは綾瀬はるか(40)と鈴木福(21)。綾瀬には「仕事できそうなのに柔らかい雰囲気で、いい後輩そう(40代女性)」「一緒に仕事ができてしかも部下なんて、モチベーション爆上がりです(50代男性)」「素直な感じがあるので無茶な事は自分も指示出来ないから(60代男性)」、鈴木には「愛嬌があり、能動的に働いてくれそうだから(30代男性)」「真面目そう、誠実そう、素直そう(40代女性)」「飲み込みがよく業務をきちんと自分のものにして成長しそう(60代男性)」といった声が寄せられた。



第3位は大谷翔平(31)。「トップアスリートとして、自分の体調・メンタル・スケジュールを完璧に管理しており、仕事でも高いパフォーマンスが期待できるから(30代男性)」「さわやかな上に、何に対してもめちゃくちゃ有能そうだから(40代女性)」「正直で、努力家。皆への気遣いや優しさなど、全てにおいて優れている(60代女性)」など、二刀流をこなす器用さや、その背後にある努力や能力、礼儀正しさや人間性に魅力を感じている回答が多く、男性からの支持が集まった。



第2位はメイプル超合金のカズレーザー(41)。「頭の回転が速く、かつおごらないので、とても頼りになりそう(40代女性)」「機転がきいていて、いつも冷静に対応できそうなので(50代女性)」「理論的に働いてくれそうだから(50代男性)」など、鋭いコメントを入れる姿から、誰もが頭の回転が速いイメージがあり、自分の意見を持ちつつも、周囲の意見も取り入れて解決策を提示してくれそうという期待感から票を集めた。



第1位は芦田愛菜(21)。「愛嬌があって楽しく話せそうなので、一緒に働いていて楽しめそう(30代男性)」「いろいろなことをしっかり吸収してくれそうだから(40代女性)」「聡明で何でもできそう(40代男性)」「知的だけれど素直そうなので、仕事もできて聞き入れた上で意見もしてくれそうだから(50代女性)」「どんな難題も解決してくれそうだから(60代男性)」など、幼い頃から芸能の仕事をしながら慶大入学も果たした聡明さや努力家という面だけでなく、明るく真面目そうな人柄も人気を集めた。



（よろず～ニュース調査班）