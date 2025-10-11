きょう開催の「こうのす花火大会」を、2024年に引き続き、今年もライブ配信予定です！

主催者によると約2万発の花火を打ち上げる予定で、その規模は関東でも屈指となっています。

花火大会を楽しむ上で必要な情報を、大会公式HPをもとにまとめました。

いつ開催？

「こうのす花火大会」は10月11日(土)午後5時30分から行われるということです。

花火の打ち上げは午後6時ごろから予定されています。

どこで見ることができる？

埼玉県鴻巣市の糠田（ぬかた）運動場および荒川河川敷で開催されます。

チケットはある？

有料観覧席は

▶糠田第1会場

▶糠田第2会場

の2箇所です（午後1時開場予定）。



上記有料エリアは、入場券が無いと入れないのでご注意ください。

無料で見られる場所は？

▶吉見総合運動公園

にて、無料観覧席が用意されています（午前7時開場予定）。



さらに、正式な会場としては設置されていないものの、

▶ポピー広場

が無料で観られるエリアとして開放されています。

土手上のアスファルトは、場所を問わず場所取り・観覧が禁止となっています。

土手の斜面は、進入禁止エリアを除き観覧が可能です。

進入禁止エリアについては、大会HPにて随時公開される交通規制図等をご確認ください。

なお、土手の斜面での場所取りは午前7時以降に限り可能となっており、それ以前の場所取りと判断された場合、シート等は撤去されるとのことなのでご注意ください。

車で来る場合

会場周辺道路は毎年大規模な渋滞になるので、大会側からは「できる限り公共交通機関にてご来場ください」との呼びかけが行われています。

公式駐車場は、糠田第2会場(午前7時〜午後5時入場可)と吉見会場(午前9時〜入場可)の2か所にあります。

ただし例年、午後の早い時間から混雑し、午後3時ごろまでには満車･受付終了となるそうなので、それ以降の到着になる場合は公共交通機関の利用がおすすめです。

以下、大会側からの注意事項です。

・鴻巣駅周辺の駐車場は例年、早い時間帯に満車になり入場できなくなります。

・駅ロータリー周辺の道路の利用はお控え下さい（一度進入すると、入庫待ちの列等による渋滞で動けなくなる恐れがあります）。

・鴻巣駅西口周辺の一部道路は午後3時30分から自動車通行規制が入りますのでご注意ください。

・会場周辺は、午後1時ごろから大会終了後まで渋滞が予想されます。案内に従い、余裕をもってお越しください。

電車で行く場合

・JR高崎線 鴻巣駅より 徒歩40分

・JR高崎線 北鴻巣駅より 徒歩40分

午後4時以降は駅や会場周辺の道路が混雑するので、余裕をもった到着がおすすめです。

交通規制

花火大会当日は、【会場周辺】及び【鴻巣駅周辺】で交通規制が行われます。

道路によって規制内容や時間が異なるので、事前に大会公式HPでご確認ください。

※ライブ配信予定 10月11日(土) 午後5時30分〜

※情報は随時更新されます。

最新の情報は大会公式HPからご確認ください。