Snow Man宮舘涼太（32）が10日放送のTBS系「A−Studio＋」（金曜午後11時）に出演。忙しい先輩のために後輩がやることを明かした。

MCのKis−My−Ft2藤ケ谷太輔（38）との関係を先輩で「Kis−My−Ft2の皆さんがデビューしたタイミングで僕らもバックにつかせていただいたりとか。藤ケ谷君に僕、よく振り付けを教えてました」と明かした。

藤ケ谷が「僕が教えてたんじゃなくて、僕が教わってた？」と聞くと、「はい。何か藤ケ谷君担当みたいな。先輩がお忙しいので、後輩が振り付けを覚えて、先輩に教えるみたいな」と説明した。藤ケ谷が「ああ、そうそうそう。だからうちらでいうとこの、やっぱKAT−TUNが忙しい時に、KAT−TUNの位置入って、本人が本番前に来た時に『ここでやって、次の曲でこっちに移動して…』とかね」と振り返った。

すると宮舘は「そこで後輩も学んでいくんですよ。何かそういうパフォーマンスの部分で。先輩のダミーという…。リハーサルの部分ではやるんですけど。そこでこうパフォーマンスを学ぶっていうのも、やらせていただきましたね」と明かした。