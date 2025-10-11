漫才コンビ「令和ロマン」の松井ケムリ（32）が、10日夜放送のABCテレビ「探偵！ナイトスクープ」（金曜午後11時17分＝関西地区）に、新探偵として登場した。

同番組は、視聴者から寄せられたさまざまな悩みや相談を、探偵たちが体当たりで解決する関西名物バラエティー。

拍手で迎えられて登場したケムリは、探偵役のオファーを受けた際の心境を「『M−1』を2連覇した時よりもうれしかったですね」と話し、先輩探偵たちが一斉に「ウソつけ！」とツッコミ。

また、同番組について「僕、パパが大阪の人…大和証券の副会長なんですけど。パパが見ている番組だから、さぞかし上質な番組だろうということで、ずっと見てました」。父の松井敏浩氏の影響で、幼いころから存在を知っていたことを明かした。

さらに「本当にめちゃくちゃうれしいです。ゆくゆくは刑事事件とかもやりたいです」と笑いを誘った。

ケムリ探偵の初めての依頼は、番組の名物企画「爆笑！小ネタ集」。ケムリが「へそが臭いと言われた男性」や「口がドブ川のニオイと言われた女性」、「阪神ファンの友人に合わせて阪神ファンのふりをしていたものの、本当は巨人ファンだと告白したい91歳の男性」ら、4つの依頼を担当。ニオイをかがされてもん絶したり、ほのぼのした友情のやりとりを見守ったりした。

依頼を終えると、「ナイトスクープに依頼してくる人、すごいなって思うのは、（依頼者が）『臭い』って言われると満足げに帰っていくんですよ」と笑い、「皆さんいい人ばっかりで、これからもよろしくお願いします」と呼びかけていた。