「ええ写真すぎるやん」お笑いタレント、浅草でのウエディングフォトに反響！ 「奥さままさかの可愛らしい系」
お笑いコンビ・くらげの渡辺翔太さんは10月9日、自身のX（旧Twitter）を更新。結婚式の前撮り写真を公開しました。
【写真】くらげ・渡辺翔太＆妻のウエディングフォト
「幸せそうすぎるおめでとうございます」渡辺さんは「結婚式の前撮りをさせていただきました！まじ良かったです！まじ良かったです！！ありがとうございます！頑張ります！！」とつづり、4枚の写真を投稿。東京都・浅草の街中と、遊園地「浅草花やしき」で撮影されたウエディングフォトです。どの写真も2人の仲の良さが伝わってきます。4枚目は、渡辺さんはベージュのタキシード、妻は白いウエディングドレス姿でジェットコースターを楽しむ写真。大笑いする渡辺さんの表情はとても幸せそうです。
コメントでは「幸せそうすぎるおめでとうございます」「ええ写真すぎるやん」「本当に愛している人の前で見せる笑顔だな」「この愛らしい感じが1枚に閉じ込められたのほんとにやばい」「聖地巡礼したい！」「奥さままさかの可愛らしい系」「幸せが溢れてるな！！！！！」などの声が寄せられました。
結婚報告の投稿に祝福の声集まる2月9日には「結婚しました！！結婚できました！！！やったー！！！！！！！これからも漫才頑張ります！！！！！！」とつづり、自撮り風のソロショットを投稿した渡辺さん。満面の笑みでとても幸せそうです。コメント欄ではファンのほかに、レインボーのジャンボたかおさんやコットンのきょんさんなど多くのお笑いタレントから祝福の声が寄せられていました。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね！(文:熱帯夜)
