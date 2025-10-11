声優・大西亜玖璃、太もも全開！水着カットに衝撃「しゅごい…」「大胆すぎるよ」 3年ぶり写真集
アニメ『ラブライブ！ 虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会』上原歩夢役などで知られる声優・大西亜玖璃が、約3年ぶりとなる写真集『LONG VACATION』（講談社）を11月28日に発売することを発表した。初の水着姿も披露し、公開された先行カットがネット上で話題となっている。
【写真】意外とデカい！太もも全開で水着姿の大西亜玖璃
撮影の舞台は南国ベトナム。開放的な環境の中、突然の雨に降られるハプニングでさえ楽しんでしまう明るくいきいきとした姿が満載。さらに写真集では初の水着姿を披露するなど、貴重なショットをたっぷり詰め込んだ作品に仕上がっている。
タイトルの“LONG VACATION”には、「長期休暇」という意味がある。人気者ゆえに大忙しな日々の中、ひと時の余暇を満喫する大西と一緒に旅をする。“等身大の大西亜玖璃”を身近に感じられる、珠玉の一冊となっている。
先行カットでは、太もも全開ショットや青の水着姿で美ボディを披露しており、これにファンは「あぐぽんが公式の虹ヶ咲歩夢でさえも着なかったビキニを着るだと？！」「あぐぽん、しゅごい…」「あぐぽんさん、大胆すぎるよwww動揺しちゃった」「いいんですか！？」などと反応している。
■大西亜玖璃コメント
みなさん、こんにちは！大西亜玖璃です。今回、海外撮影での写真集は初めてということで、海外に長期滞在することへの不安もありましたが、ベトナムで出会った人は温かい人ばかりで、とってものんびりした時間が流れていて、穏やかな気持ちで撮影に挑むことができました。いつも応援してくださる皆さんも、初めましての皆さんも、ぜひ写真集を楽しんでもらえたらと思います。
■ファンへメッセージ
いつも応援ありがとうございます！みなさんの応援のおかげで約3年ぶりに写真集を出すことになりました。よくみなさんが、あぐぽん、新しい写真集待ってます！という言葉をたくさんくれていたので、またいつか新しく写真集を出せたらいいなという気持ちでいました。今回こうしてファンのみなさんの希望をかなえることができて、とってもうれしい気持ちです。すてきな写真集になっているので、楽しんでもらえたらいいなと思います。感想待ってます！イベントにもぜひ遊びに来てくださいね！
