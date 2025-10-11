台風23号は南西諸島付近をゆっくりと北上し、奄美や九州南部に最も接近する見通しです。奄美を中心に激しい雷雨となり、風も強まるでしょう。強風や高波、大雨災害にご注意ください。

西日本では日中日差しが届きますが、太平洋側を中心に雨が降る所もあるでしょう。東日本や東北は、午後も本降りの雨となり、傘が手放せない一日となりそうです。

気温です。西日本は、日中30℃近くまで気温が上がり、季節外れの暑さとなるでしょう。雨が降る東日本や東北では、この後も気温がほとんど上がらず、最高気温はきのうより大幅に低くなりそうです。東京は最高気温19℃の予想で、雨や北風も相まって、日中でも肌寒く感じられるでしょう。

【きょうの各地の予想最高気温】

札幌 ：17℃ 釧路：16℃

青森 ：18℃ 盛岡：16℃

仙台 ：17℃ 新潟：21℃

長野 ：20℃ 金沢：22℃

名古屋：23℃ 東京：19℃

大阪 ：27℃ 岡山：27℃

広島 ：28℃ 松江：28℃

高知 ：28℃ 福岡：30℃

鹿児島：30℃ 那覇：32℃

週間予報です。3連休は曇りや雨の所が多く、台風の動向にも注意が必要です。伊豆諸島では13日にかけて再び台風が接近し、大荒れとなるおそれがありますので、厳重に警戒してください。北海道や西日本の日本海側では、晴れて行楽日和となりそうです。火曜日以降も、北陸から東北で雨の日が多く、その他の地域でもスッキリとしない天気が続くでしょう。最高気温は、西日本を中心に平年より高くなりますが、朝晩は涼しく感じられそうです。服装選びや体調管理にお気をつけください。