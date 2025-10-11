子役・泉谷星奈、ピンク髪で雰囲気一変「天使」「再現度完璧」と反響
【モデルプレス＝2025/10/11】子役・泉谷星奈の公式Instagramが10月9日に更新された。ピンクの髪色を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】泉谷星奈「海のはじまりから雰囲気一変」
この日の投稿は、フジテレビ系朝の情報番組「めざましテレビ」（毎週月曜〜金曜／5時25分〜8時14分）出演の報告。上演中のミュージカル「SPY×FAMILY」にアーニャ・フォージャー役のひとりとして出演中の泉谷は、アニメのアーニャそのままのピンクヘアと衣装を身につけ笑顔を見せており、フジテレビ系ドラマ「海のはじまり」（2024）でSnow Man目黒蓮の娘役を演じた際とはまた違った愛らしさを放っている。
この投稿にファンからは「再現度完璧」「かわいすぎる」「アニメから出てきたみたい」「めちゃくちゃ似合う」「この笑顔待ってました」「まさに天使」などと反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
◆泉谷星奈「アーニャ」そっくりのピンクヘアを披露
◆泉谷星奈のピンクヘアに反響
