アンタッチャブル、コンビ揃って子ども誕生報告「なんと同級生」「2050年のM-1チャンピオン目指します」
【モデルプレス＝2025/10/11】お笑いコンビ・アンタッチャブルの山崎弘也（49）と柴田英嗣（50）が10月11日、MBS・TBS系情報番組『サタプラ』（毎週土曜あさ7時30分〜）に生出演。ともに子どもが誕生したことを報告した。
【写真】香取慎吾＆山崎弘也、豪遊プライベート旅を公開
この日、山崎が「柴田さんが何か報告したそうな顔してる」と話を振ると、柴田は「私が言うことではないんですけど、先日、山崎さんの第3子が誕生しました！」と報告。山崎は「も〜う！おせっかいなんだから！」と笑みを浮かべ、共演者から祝福されると、「どうもありがとうございます！」と感謝した。
続けて、柴田は「そして、先日私も子どもが生まれまして、なんと同級生で。山崎さんと」と自身にも子どもが誕生したことを告白。山崎が「2050年のM-1チャンピオン目指します！」と意気込むと、ブラックマヨネーズの小杉竜一から「初の親子チャンピオン！」との声が飛んでいた。
山崎は2015年8月14日、9年間交際した7歳年下の一般女性と結婚。2016年7月に第1子、2019年12月に第2子の誕生を報告した。柴田は2005年に結婚、2015年に離婚。2022年に再婚したことを発表していた。（modelpress編集部）
情報：MBS・TBS
◆アンタッチャブル、コンビ揃って子ども誕生
