¡Ö¤³¤ó¤Ê¤ªÊìÍÍ¤¤¤ë?!¡×à·ã»÷Êì¤È·ÄÂçÂ´¶È¼°á¥·¥ç¥Ã¥È¡¢¸µ¥Á¥¢&¥ß¥¹¥³¥ó½÷²¦¤ËµÓ¸÷¡Ö¸Ó»Ñ¤¬ÁÇÅ¨¡×¡Ö¤ªÊìÍÍ¤ââÁ¤·¤¤¡×
Éã¤â¸ò¤¨3¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Î±ü¸¶¤æ¤¤Î(25)¤¬Î¾¿Æ¤ÈÊÂ¤Ö·ÄØæµÁ½ÎÂç³ØÂ´¶È¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¡¢Âç¤¤ÊÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÀèÆü¡¢Âç³Ø¤òÂ´¶È¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈX¤Ë½ñ¤¹þ¤ß¡¢²Ú¤ä¤«¤ÊÃåÊª¤Ë¤¨¤ó¤¸¤Î¸Ó»Ñ¤ÇÂ´¶È¾Ú½ñ¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¤ê¡¢Î¾¿Æ¤ÈÊÂ¤Ö3¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¤ò·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¿¶¤êÊÖ¤ì¤Ð¡¢Âç³Ø¤Ç¤â¥Á¥¢¤òÂ³¤±¤Æ¡¢½µ5¤ÎÎý½¬ÄÒ¤±¤ÎÆü¡¹¡£¥³¥í¥Ê²Ò¤ËËÝÏ®¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¡¢20ºÐ¤«¤é²ñ¼Ò¤ÎÂåÉ½¤òÌ³¤á¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î·Ð¸³¤ò½Å¤Í¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£ÅÓÃæ¡¢µÙ³Ø¤â¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ìµ»ö¤ËÂ´¶È¤ÎÆü¤ò·Þ¤¨¤é¤ì¤Æ¥Û¥Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤éÂ¿¤¯¤Î½ËÊ¡¤È¤È¤â¤Ë¡Ö¸Ó»Ñ¤¬ÁÇÅ¨¤¹¤®¤ë¤·¡¢²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¾Ð´é¤¬¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö¤³¤ó¤Ê¤ªÊìÍÍ¤¤¤ë?!¡×¡Ö¤ªÊìÍÍ¤ââÁ¤·¤¤¤¯¤é¤¤¤Ë¤ªÈþ¤·¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡±ü¸¶¤Ï2020Ç¯¤Ë¥ß¥¹·ÄØæµÁ½ÎÂç³ØSFC¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Ç¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò¼õ¾Þ¡£·ÝÇ½»öÌ³½ê¤Ë½êÂ°¤·¡¢¡Ö¤á¤¶¤Þ¤·¥Æ¥ì¥Ó¡×(¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó)¤Î¡Ö¤Þ¤¤¤Ë¤Á¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤Ç¥ê¥Ý¡¼¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ë¤Ê¤É¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤ä¥â¥Ç¥ë¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£