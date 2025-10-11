ÊÆ¥¹¥¿¥ó¥Õ¥©¡¼¥ÉÂçÂ´¶È¡¢ÆÁÅç½Ð¿È¥Ô¥ó¥¯È±¤Î¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤ËµÓ¸÷¡ÖÅÄ¼Ë¤«¤é¡¼¡ª¤¹¤´¡¼¡¼¡×¡ÖËÜÅö¤Ë¤¹¤´¤¤Æ»¤Î¤ê¡×
³ÑË¹&¥¬¥¦¥ó¤Ç¾Ð´é
¡¡¥Ô¥ó¥¯È±¤Î¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤¬ÊÆ¹ñ¥¹¥¿¥ó¥Õ¥©¡¼¥ÉÂç³Ø¤òÂ´¶È¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£Â´¶È¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Öº£Ç¯¤Î6·î¡¢¥¹¥¿¥ó¥Õ¥©¡¼¥ÉÂç³Ø¤òÂ´¶È¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈX¤Ë½ñ¤¹þ¤ß¡¢Â´¶È¼°¤ËÎ×¤ó¤À¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¾¾ËÜ°ÉÆà¤µ¤ó(22)¡£¥È¥ì¡¼¥É¥Þ¡¼¥¯¤Î¥Ô¥ó¥¯¤«¤é¾¯¤·Íî¤ÁÃå¤¤¤¿È±¿§¤Ë¥¤¥á¥Á¥§¥ó¤·¡¢³ÑË¹¤Ë¥¢¥«¥Ç¥ß¥Ã¥¯¡¦¥¬¥¦¥ó»Ñ¤Ç¤ª½Ë¤¤¤Î¥Ð¥ë¡¼¥ó¥Ö¡¼¥±¤ò¼ê¤ËËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÆÁÅç¤«¤é¥¢¥á¥ê¥«¤Þ¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯Ä¹¤¤Æ»¤Î¤ê¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Æþ³Ø¤·¤Æ¤«¤é¤ÏÁÇÅ¨¤ÊÍ§¿Í¤ä²¸»Õ¤é¤Ë°Ï¤Þ¤ì¡¢»×¤¦Â¸Ê¬¤Ë³Ø¤Ó¡¢À®Ä¹¤·¡¢¹¬¤»¤ÊÆü¡¹¤ò²á¤´¤·¤Þ¤·¤¿¡£ 4Ç¯´Ö±þ±ç¤·¤ÆÄº¤ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ °ú¤Â³¤¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢¤ÇÌ´¤ò³ð¤¨¤Þ¤¹¡×¤È´¶¼Õ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡ÖÅÄ¼Ë¤«¤é¡¼¡ª¤¹¤´¡¼¡¼¡×¡Öº£¸å¤Î³èÌö¤â³Ú¤·¤ß¤Ë¡×¡Ö¤¹¤´¤¯åºÎïµ±¤¤¤Æ¤ë¡×¡ÖÂ´¶È¼°¤ÏÍî¤ÁÃå¤¤¤¿È±¿§¤Ç»²Àï¤·¤¿¤Î¤Í¡×¡ÖÌ´¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤Æ¡×¡ÖËÜÅö¤Ë¤¹¤´¤¤Æ»¤Î¤ê¤Ç¤¹¤Í¡£ÅØÎÏ¤È¾ðÇ®¤Î·ë¾½¡×¤Ê¤É¤ÈÀä»¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¾¾ËÜ¤µ¤ó¤Ï¹â¹»À¸¼çÂÎ¤Î´ë²è¡Ö³¤ÍÎ¥×¥éÌäÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¤Î¤Ï·¯¤À¡ª¡×¤ò±¿±Ä¤·ÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿¡£ÆÁÅç¤«¤é¸½Ìò¤Ç¥¹¥¿¥ó¥Õ¥©¡¼¥ÉÂç³Ø¤Ë¿Ê³Ø¤·¤¿¤³¤È¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥Ô¥ó¥¯¤ÎÈ±¤ËÀ÷¤á¤¿¤³¤È¤âÂ¿¤¯¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤¿¡£