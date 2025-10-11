＜中間速報＞河本結が単独首位 渋野日向子はカットライン上でプレー中
＜スタンレーレディスホンダ 2日目◇11日◇東名カントリークラブ（静岡県）◇6435ヤード・パー72＞国内女子ツアーの第2ラウンドが進行している。最終組が前半を終えて、今季2勝目を狙う河本結がトータル9アンダー・単独首位に立っている。
【写真】これぞホンダ！ 優勝副賞は真っ赤なスポーツカー！
1打差2位タイに岩井千怜、佐久間朱莉、野澤真央、ルーキーの吉田鈴。3打差6位タイには桑木志帆、渡邉彩香、沖せいら、アマチュアの岩永杏奈が続いている。古江彩佳、稲見萌寧らはトータル6アンダー・10位タイ。2週連続優勝を狙う堀琴音、昨年覇者の佐藤心結らはトータル5アンダー・16位タイにつけている。岩井、古江らと同じく米国が主戦場の渋野日向子は、カットライン上のトータル2アンダー・48位タイ。今季は米女子下部エプソン・ツアーでプレーし、来季のツアー昇格を決めている原英莉花はトータル1アンダー・59位タイで後半をプレーしている。今大会の賞金総額は1億2000万円。優勝者には2160万円が贈られる。
ゴルフ情報ALBA.Net
