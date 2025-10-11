米シニアのレギュラーシーズン最終戦 藤田寛之は「77」で65位発進
＜SAS選手権 初日◇10日◇プレストンウッドCC（ノースカロライナ州）◇7237ヤード・パー72＞PGAチャンピオンズツアー（米シニア）の第1ラウンドが終了した。藤田寛之はノーバーディ・5ボギーの「77」と振るわず、5オーバー・65位タイ発進となった。
【現地写真】池に気になる生き物を発見！
4アンダー・首位にはパドレイグ・ハリントン（アイルランド）、スチュワート・シンク、チャド・キャンベル（ともに米国）、ロバート・カールソン（スウェーデン）が並んだ。賞金ランキング1位のミゲル・アンヘル・ヒメネス（スペイン）は2アンダー・8位タイ。昨年覇者のジェリー・ケリー（米国）は1アンダー・12位タイで滑り出した。今大会終了後の賞金ランキング上位72人が、プレーオフシリーズ初戦「ドミニオン・エナジー・チャリティクラシック」（10月17〜19日）に進出。藤田は現在ランキング64位につけている。
